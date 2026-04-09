A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nándor téren 2026. április 9-én.
Orbán Viktor Debrecenben: mindeki hozzon el mindenkit!

Debrecenben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök – a debreceni nagygyűlés előtt –, a helyi Fidesz-irodában kapcsolódott be a mozgósításba. A miniszterelnök Széles Diána, Antal Szabolcs és Barcsa Lajos országgyűlési képviselőjelöltek társaságában hívta fel az aktivisták figyelmét: már csak három nap van hátra és a munkának meglesz az eredménye.

A kormányfő este fél 7 után lépett a színpadra a debreceni Dósa Nádor téren, és tartotta meg beszédet, amit azzal kezdett, hogy Debrecent a szabadság városának nevezte, majd arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe, mert – mint fogalmazott – szükség van rájuk.

Ezután köszönetet mondott Papp László polgármester munkájának, amit az elmúlt években Debrecen városáért végezett. „Amikor ránézek Magyarország városaira, akkor a legbiztosabbnak Debrecen jövőjét látom. A város következő 25-30 éve biztonságban van. Debrecen városa mindig híres volt a mezőgazdaságáról, az egyeteméről, de mostanra egy ipari központtá változott, amit fél Európa irigyel” – sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: „ez fogja nemcsak önök, hanem még a gyerekeiknek is megadni a kenyérkereseti lehetőséget a következő 25-30 évben. Gratulálok ehhez a munkához és teljesítményéhez!”

A kormányfő kitért a határon túli magyarokra is: megjegyezte, a külhoni magyar közösségtől érkező támogatás lelki megerősítést jelent, és hangsúlyozta, hogy számukra is komoly tétje van a közelgő választásnak. Azt mondta, a kormány folytatni kívánja a nemzetegyesítés politikáját.

„Van néhány dolog, amit a kampány eredményeként világosan látunk: a mögöttünk hagyott napok összeálnak egy hatalmas és sikeres kampánnyá. Előtte

mi egy csendes többség voltunk, akkor az ellenfél ráuszult a mieinkre, akik akkor még csendesek voltak, de mostanra hangossá váltak, hangos többség lett”

– jelentette ki Orbán Viktor. „Azt is láthattam és átélhettem, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városik láthattam, hogy mindenki tudja a választás tétje, ami a magyarok pénze, nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék ukránjába” – jelentette ki a miniszterelnök.

Szerinte három csatornán akarják kizsebelni a magyarokat: az első, hogy elviszik a pénzünk Ukrajnába. „Az EU támogatja a háborút, de nincs pénze, ezért hitelt vesz fel és hitelként tovább akarják küldeni Ukrajnába, az ukránoknak pedig akkor kéne visszafizetnie, ha legyőzik az oroszokat, és elégtételt kapnak, tehát látható, hogy ezt nem fogják tudni visszafizetni, így a tagállamoknak kell majd visszafizetni” – figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette: ezen túl is még több pénz akarnak küldeni Ukrajnába. „A következő kormánynak az lesz a dolga, hogy ezekre nemet mondjon” – idézi szavait a magyarnemzet.hu a tudósításában.

Debrecen, 2026. április 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nándor téren 2026. április 9-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A bajba jutott embereket azonban meg kellett segíteni – folytatta, emlékeztetve, hogy amikor kitört a háború, Magyarország kinyitotta a kapukat, beengedte a menekülő ukránokat és ellátta őket, „így mi tisztán állunk az úr színe előtt”. Amit meg kellett tenni azt megették, de senki nem kérheti, hogy tönkretegyük Magyarországot értük – jelentette ki a kormányfő.

„A második módja, hogy le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami azt jelentené, hogy nem lenne fenntartható a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés” – figyelmeztetett Orbán Viktor. Felidézte, hogy 2010 óta a bankoktól és a nagy kereskedelmi láncoktól mintegy 15 ezer milliárd forintot vontak el, amelyet – megfogalmazása szerint – a nyugdíjasok és a fiatalok támogatására fordítottak.

Mint fogalmazott, ha a Shellből delegált energiapolitikusok, meg az erstés bankárok jutnak kormányra, akkor megkezdik a magyar családok kizsebelését. Azt is mondta, a következő időszakban fel kell lépni a külföldi titkosszolgálatokkal szemben.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy „a tiszások behívták ide a külföldi titkosszolgálatokat, hogy az ő segítségükkel nyerjék meg a választást”.

Orbán Viktor szerint az elmúlt négy év igazságtalan volt. „Haladtunk, de sokkal többet haladtunk volna, ha nem kell háború árnyékában élni” – mondta. Emlékeztetett: visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték bevezetni a 14. havit. Azt mondta, Magyarországon el fogják érni az egymillió forintos átlagjövedelmet a következő ciklus végére, és közel ötmillióan fognak dolgozni hazánkban.

Mindemellett „világrekordot” tudtak felállítani a családok támogatásában. Azt is mondta, a legalább kétgyermekes édesanyák mára élethosszig jövedelemadómentesek lettek. Hozzátette: akármilyen nehézségek lesznek a következő években, ki fognak tartani a családpolitika mellett. Hozzátette, van diákhitel, munkáshitel, és a 25 év alattiak nem fizetnek adót. A kormányfő arra kérte a fiatalokat, ne felejtsék el ezt az idősebbeknek megköszönni, mert az ő munkájuk adja ennek alapját.

Debrecen, 2026. április 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nándor téren 2026. április 9-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Mint monda, azt is megtanulta, hogy micsoda különbség van küztük és az ellenfeleink között. Az a tanulság, hogy „dühre nem lehet kampányt építeni, a tiszások ezt akarják és ez lesz a vesztük. De mi akik itt vagyunk, hiszünk a szeretet erejében, az ünnep mindig erősebb, mint a rontás” – hangsúlyozta.

„Vasárnap este 3 millió fideszes szavazatra volna szükség”

„Ismerjük egymást régóta, így egyenesen szoktunk beszélni, ezért elmondhatom, hogy a mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, de a következő évek sem lesznek könnyebbek” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

„2022-ben összefogtunk a háború ellen, ezt kell most megújítani, kell legalább 3 millió szavazat, hogy Magyarország biztonságban legyen. De csak akkor tudunk ennyi szavazatot összeszedni, ha mindenki beszél a másikkal és meggyőzik őket, hogy csak a Fidesz a biztos választás – mondta a kormányfő. Hozzátette: „régebben azt mondtuk, hogy mindenki hozzon még egy embert, de most azt mondjuk mindenki hozzon el mindenkit”.

„Minden vád és támadás ellenünk, az mind érv mellettünk: ha azt mondják régóta vagyunk hatalmon, akkor azt mondom, hogy az elvégzett munka nélkül nincs tapasztalat” – magyarázta a kormányfő, aki megérti, hogy a fiatalok hatalomra akarnak kerülni, de mindennek rendelt ideje van, és ez nem az az idő. Ide most tapasztalat és biztos kéz kell – hangsúlyozta.

Orbán Viktor pénteken Székesfehérváron tart nagygyűlést, szombaton pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt.

Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.
 

Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

