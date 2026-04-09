Felbukkant egy új dátum a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban

A Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyforgalom indulása kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) sikeres üzembe helyezése, és a független TÜV-vizsgálat függvénye – közölte még március végén az Építési és Közlekedési Minisztérium, akkortájt, amikorra korábban a személyforgalom indulását tervezték.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb hazai vasúti fejlesztése, a Budapest–Belgrád vasútvonal hazai, Ferencváros és Kelebia közötti szakaszán.

Az iho.hu információi szerint egy rövid állomási szakaszon a jövő hét keddtől már lehet személyforgalom, a vonal egészén azonban erre még várni kell.

A portál úgy tudja, hogy a 150-es vonalon kiépített ETCS berendezés üzembe helyezésének kitűzött időpontja május tizedikére változott a Hálózati Üzletszabály módosítása szerint – azzal összefüggésben, hogy április nyolcadikán adta át az üzemeltető vasúttársaságnak a kínai fejlesztő a biztosítóberendezés új szoftverét.