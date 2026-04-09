Kelebiára közlekedõ teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én. Elindult hajnalban a forgalom a MÁV-csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza.
Felbukkant egy új dátum a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban

A legújabb értesülés szerint leghamarabb májusban indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, miután a kínai fejlesztő átadta a vonatbefolyásolási rendszer új szoftverét.

A Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyforgalom indulása kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) sikeres üzembe helyezése, és a független TÜV-vizsgálat függvénye – közölte még március végén az Építési és Közlekedési Minisztérium, akkortájt, amikorra korábban a személyforgalom indulását tervezték.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb hazai vasúti fejlesztése, a Budapest–Belgrád vasútvonal hazai, Ferencváros és Kelebia közötti szakaszán.

Az iho.hu információi szerint egy rövid állomási szakaszon a jövő hét keddtől már lehet személyforgalom, a vonal egészén azonban erre még várni kell.

A portál úgy tudja, hogy a 150-es vonalon kiépített ETCS berendezés üzembe helyezésének kitűzött időpontja május tizedikére változott a Hálózati Üzletszabály módosítása szerint – azzal összefüggésben, hogy április nyolcadikán adta át az üzemeltető vasúttársaságnak a kínai fejlesztő a biztosítóberendezés új szoftverét.

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

2026.04.10. péntek, 18:00
Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.

Javított estére a forint: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a pénzünk a piacon

A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.

Netanyahu says Israel to hold direct talks with Lebanon as Iran says attacks breach ceasefire

The Israeli prime minister says talks will focus on "disarming Hezbollah", while Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 203 on Wednesday.

