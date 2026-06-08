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Nyitókép: Gary S Chapman/Getty Images

Pokoli, 7-esnél erősebb földrengés, több országban riadóztattak

Infostart / MTI

Erős, a különböző földtani intézetek mérései szerint 7,0 és 7,8 közötti magnitúdójú földrengés rázta meg hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részét, Mindanao szigetének térségét. A rengés nyomán a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes csendes-óceáni partvidékein cunamiriadót, illetve -figyelmeztetést adtak ki. A hatóságok több halálos áldozatról és sérültekről szóló jelentéseket vizsgálnak, miközben kiterjedt károkról érkeztek beszámolók.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. A legerősebb rengéseket General Santos városában érezték, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.

A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS) egyes partszakaszokon akár háromméteres hullámok kialakulását sem zárta ki. Indonéziában Észak-Szulavézi és Gorontalo tartományokban rendelték el az elővigyázatossági intézkedéseket, míg Japán meteorológiai szolgálata a Tokió közelében fekvő Ibaraki prefektúrától Okinaváig terjedő csendes-óceáni partszakaszokra adott ki figyelmeztetést.

A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Davao del Sur tartományban egy iskolaépület összeomlott, de személyi sérülés nem történt, mert a tanév első napján éppen szabadtéri zászlófelvonási ünnepséget tartottak. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették.

A Reuters jelentése szerint a hatóságok legalább öt halálos áldozatról szóló értesüléseket ellenőriznek General Santos városában. A kínai Hszinhua hírügynökség ugyanakkor egy halottról és négy sérültről számolt be helyi médiajelentések alapján. A hivatalos mérleg egyelőre nem végleges.

A földrengést számos utórengés követte. Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök állami segítséget ígért az érintett térségeknek, és felszólította a lakosságot, hogy ne késlekedjen a veszélyeztetett partvidékek elhagyásával.

A Fülöp-szigetek és Indonézia a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.

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Kezdőlap    Külföld    Pokoli, 7-esnél erősebb földrengés, több országban riadóztattak

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