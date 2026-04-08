ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.37
usd:
321.59
bux:
128913.22
2026. április 8. szerda Dénes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke (j) és Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában rendezett pódiumbeszélgetésen 2026. április 8-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

J. D. Vance az MCC-n: botrány, amit az EU csinál Magyarországgal

Infostart

Szerdán délelőtt különleges eseménynek adott otthont a Mathias Corvinus Collegium (MCC): J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke látogatott el az intézménybe, ahol a diákok előtt zajló beszélgetésen vesz részt Szalai Zoltán főigazgató vendégeként.

Az alelnököt Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai tanácsadója köszöntötte. Sose volt még ilyan szoros kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között, mondta, hozzátéve, hogy osztoznak Vance aggodalmán, miszerint túlságosan nagy a progresszív befolyás a felsőoktatáson – írta a Mandiner.

J. D. Vance alelnökkel Szalai Zoltán az MCC főigazgatója beszélgetett és feltette neki a kérdést, miért fogadta el az MCC meghívását. Vance azzal viccelődött, hogy a látogatást Orbán Viktor javasolta ebéd közben. De szerinte a szervezet bebizonyítja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a nagyszerűség iránt, de közben elkötelezett az értékek mellett is, és fontosnak tartja a nyugati civilizáció felépítését.

A magyar választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban J. D. Vance megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort és hozzátette, hogy egy ilyen lépés elfogadhatatlan. Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az is, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktorról elmondta, hogy jó munkát végez és jó partner a békében. Szerinte a magyar miniszterelnök mindkét oldalt megérti, ami szerinte szükséges a konfliktus áttekintéséhez. Vance hozzátette: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt.

„Nagyon sok baj van a politikai vezetéssel, különösen a brüsszeli bürokratákkal” – értékelt az amerikai alelnök. Példaként említette az energiapolitikát. Azt is mondta, hogy „botrány, amit az EU csinál Magyarországgal”.

Szalai Zoltán megkérdezte az alelnöktől, mit tanult meg a Yale Egyetemen eltöltött évek alatt: Vance elmondta, hogy megtanulta, hogyan működnek az elit rendszerek. Hozzátette: nagyon szűk az elit az Egyesült Államokban, és rendkívül elszigetelt. Találkozott olyan emberekkel, akik soha nem beszéltek átlagos emberekkel. Vance szerint fontos lenne meritokratikussá tenni az amerikai rendszert, és meg kellene szüntetni a faji alapú diszkriminációt.

Kezdőlap    Belföld    J. D. Vance az MCC-n: botrány, amit az EU csinál Magyarországgal

mathias corvinus collegium

mcc

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta

Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta
A februári 1,4 százalékrók márciusban 1,8 százalékra emelkedett az éves infláció Magyarországon. Az adat azonban még így is kedvező és elmaradt az előzetes várakozásoktól, az elemzők többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.
Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Holnap nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólaltak a szakértők az inflációs adatról: alaposan meglepődtek, ez okozta

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree two-week conditional ceasefire as Israel launches new strikes on Lebanon

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×