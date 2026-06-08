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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Már ugrott az elkeseredett fiatalember, amikor közbeléptek a rendőrök a Petőfi hídon – videó

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Testkamerás videón, ahogy a rendőrök az utolsó utáni pillanatban kapják el a Petőfi hídról leugró fiatalembert.

A rendőröket 2026. június 7-én 17 óra körül riasztották, hogy a Petőfi hídról valaki a mélybe akar ugrani. A helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két sheriff-egysége ért.

Szilágyi Zsolt r. törzsőrmester és Bajkó József Dávid r. törzsőrmester óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalembert. Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot.

Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Bajkó törzsőrmester is odarohant; a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit. Kénytelenek voltak megbilincselni, hogy a mentők kórházba tudják vinni – számolt be a police.hu.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/

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