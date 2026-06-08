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Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Szándékosan gázolt a fiatal – egy lány miatt kezdődött minden

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A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki személygépkocsijával egy társaság tagjait üldözte, egyiküket elgázolta.

A vádirat szerint a fiú együtt érzett barátjával, aki barátnője miatt konfliktusba került egy másik fiúval és annak társaságával. 2023 szeptemberében a vádlott barátja a fiúval egy bolt parkolójában összeverekedett. A fiatalkorú vádlott úgy érezte, hogy barátja mellett ki kell állnia, ezért elhatározta, hogy rájuk ijeszt.

A vádlott megpillantotta a fiúkat, ezért az autóval gyorsulni kezdett. Az utasa felőli ajtó kinyílt, de az elkövető a járdán álló két fiú irányába haladt, akik hátrébb léptek, és azért, hogy magukat védjék a nyitott ajtó felé rúgtak. A fiatalkorú ezt követően megfordult és a járdán egymás mellett álló sértettek felé haladt nagy sebességgel. A két sértett a gépkocsi elől a járda mellett lévő villanyoszlop mögé ugrott. A vádlott ekkor észlelte a fiút, így személygépkocsijával felé vette az irányt.

A sértett fiú a legalább 40 km/h sebességgel haladó gépjármű elől a motorháztetőre ugrott, teste a jármű szélvédőjébe csapódott, majd az úttestre zuhant.

A sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fiatalkorú vádlott ezt követően a helyszínről távozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorú fiút súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és más bűncselekménnyel vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Váci Járásbíróság fog dönteni.

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