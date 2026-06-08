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Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Két napig ingyenes lesz Budapest tengerpartja, de nem mindenkinek

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A tavalyi után idén júniusban ismét kétnapos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a kerületi emberek számára a budakalászi Lupa-tónál – közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek.

A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a budakalászi komplexumban (Tó utca 1.) – tájékoztatott az obuda.hu.

A szervezők a két napot eltérő tematikával hirdették meg, igazodva a látogatók különböző igényeihez: a vasárnapi napot a pezsgést és a programokat keresőknek ajánlják, míg a hétfői, csendesebb nap a nyugodt pihenésre vágyóknak kedvez.

A rendezvényen

a belépés kizárólag érvényes 3. kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes,

amelyet a helyszínen ellenőriznek.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kedvezményt mind az állandó, mind az ideiglenes kerületi lakcímmel rendelkező lakosok igénybe vehetik. Kedvezőtlen időjárás esetére a szervezők esőnapot is kijelöltek, ebben az esetben a Lupa-napokat egy héttel később, június 28–29-én tartják meg.

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