Előírták a legkisebb árat, most számilliókat fizethetnek

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Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

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Jogsértő ármegkötés miatt 335 millió 950 ezer forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Maspex Olympos Kft.-re. A nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártó és -forgalmazó – amelyhez olyan márkák tartoznak, mint az Olympos, a Kubu, az Apenta, a Topjoy, a Tiger és a Nestea – szerződéses partnereinél jogsértő módon korlátozta a viszonteladási árakat, megsértve a hazai és az európai uniós versenyjogi szabályokat.

Több mint 335 millió forintos bírságot szabott ki a GVH a Maspex Olympos Kft.-re ármegkötés miatt – írja az enpenzem.hu.

A Maspex Kft. ellen még 2022 végén indult eljárás egy helyszíni kutatással, miután a versenyhatóság egy korábbi ágazati vizsgálat során gyanúsnak találta a cég értékesítési szerződéseit. A vizsgálat feltárta, hogy

a vállalat a nagykereskedelmi partnerei számára kötelezően alkalmazandó minimum árakat írt elő,

korlátozva ezzel a piaci árversenyt.

A gyártó rendszeresen küldött olyan akciós árlistákat, amelyeknél tiltotta az alacsonyabb árak alkalmazását. Amennyiben a kereskedők mégis az előírt minimum szint alá mentek, a cég elvárta, hogy az akciós újságokban a konkrét fogyasztói ár helyett csupán a „TOP ÁR” vagy „BOMBA ÁR” megjelöléseket tüntessék fel.

A kiskereskedelmi láncokat is vizsgálják

A GVH tájékoztatása szerint a feltárt ármegkötés egységes és folyamatos versenykorlátozó jogsértésnek minősül. Mivel a Maspex Kft. az eljárás során együttműködött a hatósággal, és egyezségi eljárás keretében elismerte a felelősségét, a Versenytanács mérsékelte a szankciót. A pénzbírság megfizetése mellett a vállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy további két évig fenntartja és működteti a belső versenyjogi megfelelési (compliance) programját.

A hatóság közleményében jelezte, hogy a jogsértéshez kapcsolódóan további versenyfelügyeleti eljárások is folyamatban vannak. Ezekben a gyártó mellett a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok, így az Aldi, az Auchan, a CBA, a Coop, a Spar és a Tesco érintettségét is vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal.

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