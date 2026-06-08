A meteorológus elmondja, idén bejön-e a Medárd napi népi bölcsesség

Kuntár-Molnár Anna meteorológus az InfoRádióban felidézte, hogy a Medárd napi népi jóslás úgy tartja, hogyha június 8-án esik az eső, akkor 40 napon keresztül folyamatosan esni fog. Nos, hétfőn csak nagyon kevés helyen fordulhat elő záporeső, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. Ennek megfelelően a bölcsesség alapján a következő 40 napnak is száraznak kellene lennie.

Idén azonban a meteorológus szerint ez nem lesz teljesen így. A korábbi adatok is azt bizonyítják, hogy Magyarországon a június az egyik legcsapadékosabb hónap. A Medárd napi jóslás is innen eredeztethető, hiszen régebben megfigyelték az emberek, hogyha június elején esett az eső, akkor a következő napokban, hetekben is gyakran előfordulnak záporok, zivatarok.

Bár hétfőn alapvetően derűs, száraz idő volt az ország legtöbb területén, a következő napok alaposan rácáfolnak majd a Medárd napi bölcsességre. A hét további részében ugyanis többfelé lehet számítani záporokra, zivatarokra.

Ami pedig a további, előttünk álló heteket illeti, Kuntár-Molnár Anna szerint kicsi az esélye annak, hogy nagyobb csapadék legyen. Inkább a következő néhány napon hullhat nagyobb területen eső, de ezen a héten sem kell mindenhol csapadékra számítani. Utána pedig átmenetileg csökken a csapadék esélye, vagyis összességében az átlagosnál szárazabb idő valószínű a következő egy-két hétben.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.