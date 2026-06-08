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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalása után az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hatalmas lépés jön a kórházi klímák ügyében – derült ki Magyar Péter felszólalásából

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, és arra, hogy több tucat kórházban június 30-ig, de legkésőbb július 15-ig végezzék el azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amiről az előző kormány nem gondoskodott – közölte Magyar Péter miniszterelnök.

Az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt Schummer Orsolya (Tisza) arról beszélt: a Tisza nem „bábozni” jött a parlamentbe, nem az a céljuk, hogy „gumicsontokkal dobálózva” eltereljék a szót a fontos ügyekről. „Rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást, a múlt bűnös közéleti szereplőinek az eltávolítására és beteges összefonódásainak a felszámolására” –hangsúlyozta, hozzátéve: felhatalmazásuk napról napra erősödik, a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint a Tisza 73 százalékponton áll.

A felszólalásra Magyar Péter miniszterelnök válaszolt, aki Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő, volt egészségügyi államtitkári tevékenységét bírálta, „lex gurigának” nevezve azt a kormányrendeletet, amivel az előző kabinet a kórházi WC-papír- és fertőtlenítőszer-ellátást meg akarta oldani. Közölte: egy szombati kabinetülésen a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) főigazgatója elmondta, hogy a KEF kapta meg az említett feladatot, de forrást az előző kormány nem adott hozzá.

A kórházi klímaberendezések karbantartásával kapcsolatban közölte

a kormány intézkedett arról, hogy 3,4 milliárd forintot csoportosítsanak át erre a célra, és több tucat kórházban június 30-ig, de legkésőbb július 15-ig végezzék el azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amiről az előző kormány nem gondoskodott.

Az előző kabinet szerinte csak néhány milliárd forintot adott erre a célra.

Takács Péter (Fidesz) személyes érintettség okán kért szót, és felszólalásában azzal vádolta Magyar Pétert, hogy „szemrebbenés nélkül hazudik”, szerinte a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás államtitkársága alatt 31 milliárd forintról közel 220 milliárdra nőtt, és az 1-3 milliárdos, havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt.

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Kezdőlap    Belföld    Hatalmas lépés jön a kórházi klímák ügyében – derült ki Magyar Péter felszólalásából

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Hatalmas lépés jön a kórházi klímák ügyében – derült ki Magyar Péter felszólalásából

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