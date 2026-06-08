Drámai felvételek a földrengés sújtotta Fülöp-szigetekről

Tizenkét ember Soccsksargen térségében vesztette életét, míg hárman Davao Occidental tartományban haltak meg Mindanao szigetén. A sérültek száma meghaladja a 130-at. A rengés nyomán számos épület romba dőlt. A mentési munkálatok, az áldozatok számlálása és a károk felmérése folyamatban van.
A Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes csendes-óceáni partvidékein cunamiriadót, illetve – figyelmeztetést adtak ki. A riasztásokat néhány órával később feloldották.
A 7.8-magnitude earthquake has struck Mindanao in the southern Philippines, causing building damage, panic, and tsunami warnings across parts of the region. pic.twitter.com/ZsDjnpR7Ms— Daily Evening news (@d_evening_news) June 8, 2026
A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. Kifejezetten erős rengéseket észleltek a 70 ezres népességű General Santos városában, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.
#WATCH | பிலிப்பைன்ஸில் 7.7 ரிக்டர் அளவுகோலில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து பல இடங்களில் கட்டடங்கள் குலுங்கி சரிந்து விழுந்தன.#SunNews | #Earthquake | #Philippines pic.twitter.com/uLSQMe3kTN— Sun News (@sunnewstamil) June 8, 2026
A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS) egyes partszakaszokon akár háromméteres hullámok kialakulását sem zárta ki. Indonéziában Észak-Szulavézi és Gorontalo tartományokban rendelték el az elővigyázatossági intézkedéseket, míg Japán meteorológiai szolgálata a Tokió közelében fekvő Ibaraki prefektúrától Okinaváig terjedő csendes-óceáni partszakaszokra adott ki figyelmeztetést.
A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Davao del Sur tartományban egy iskolaépület összeomlott, de személyi sérülés nem történt, mert a tanév első napján éppen szabadtéri zászlófelvonási ünnepséget tartottak. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették.
EARTHQUAKE IN THE PHILIPPINES ?— Faisal Maldives (@maldivesfaisal) June 8, 2026
Stunning images at Mahayahay Elementary School in Davao Occidental ?? #Philippines #earthquake pic.twitter.com/EHo7BR2y7a
A földrengést számos utórengés követte. Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnök állami segítséget ígért az érintett térségeknek, és felszólította a lakosságot, hogy mielőbb hagyja el a veszélyeztetett partvidékeket.
A Fülöp-szigetek és Indonézia a csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.