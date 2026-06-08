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A Fülöp-szigeteki Vöröskereszt képén romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 12 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült.
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Drámai felvételek a földrengés sújtotta Fülöp-szigetekről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Erős, a különböző földtani intézetek mérései szerint 7,0 és 7,8 közötti magnitúdójú földrengés rázta meg hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részét, Mindanao szigetének térségét. A helyi katasztrófavédelem szerint legkevesebb 15 ember meghalt.

Tizenkét ember Soccsksargen térségében vesztette életét, míg hárman Davao Occidental tartományban haltak meg Mindanao szigetén. A sérültek száma meghaladja a 130-at. A rengés nyomán számos épület romba dőlt. A mentési munkálatok, az áldozatok számlálása és a károk felmérése folyamatban van.

A Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes csendes-óceáni partvidékein cunamiriadót, illetve – figyelmeztetést adtak ki. A riasztásokat néhány órával később feloldották.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. Kifejezetten erős rengéseket észleltek a 70 ezres népességű General Santos városában, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.

A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS) egyes partszakaszokon akár háromméteres hullámok kialakulását sem zárta ki. Indonéziában Észak-Szulavézi és Gorontalo tartományokban rendelték el az elővigyázatossági intézkedéseket, míg Japán meteorológiai szolgálata a Tokió közelében fekvő Ibaraki prefektúrától Okinaváig terjedő csendes-óceáni partszakaszokra adott ki figyelmeztetést.

Matanao, 2026. június 8. Megroggyant iskolaépület a Fülöp-szigetek déli részén lévõ Mindanao szigetén elterülõ Davao del Sur tartományban fekvõ Matanaóban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 12 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Cerilo Ebrano
Matanao, 2026. június 8. Megroggyant iskolaépület a Fülöp-szigetek déli részén lévõ Mindanao szigetén elterülõ Davao del Sur tartományban fekvõ Matanaóban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 12 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Cerilo Ebrano

A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Davao del Sur tartományban egy iskolaépület összeomlott, de személyi sérülés nem történt, mert a tanév első napján éppen szabadtéri zászlófelvonási ünnepséget tartottak. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették.

A földrengést számos utórengés követte. Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnök állami segítséget ígért az érintett térségeknek, és felszólította a lakosságot, hogy mielőbb hagyja el a veszélyeztetett partvidékeket.

A Fülöp-szigetek és Indonézia a csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.

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