ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.19
usd:
309.03
bux:
133925.66
2026. június 8. hétfő Medárd
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Florentino Pérez, a Real Madrid spanyol labdarúgóklub elnöke madridi sajtóértekezletén a klub vezetõségi ülése után, 2026. május 12-én. Közölte, hogy nem mond le, és elõrehozott választást jelentett be, amelyen õ is indul.
Nyitókép: Juanjo Martin

Eldőlt, ki irányít tovább a Real Madridnál

Infostart / MTI

Florentino Pérez maradt a Real Madrid klubelnöke, mivel a vasárnapi választás során 65:35 arányban jobbnak bizonyult kihívójánál, Enrique Riquelménél.

Pérez első elnöki időszakában 2000-től 2006-ig, majd lemondását és újraválasztását követően 2009-től irányította a spanyol klubot. Ebben a két időszakban sportági sztárok sorát szerződtették és foglalkoztatják most is a madridiak, akik különösen a második időszakban voltak eredményesek. Pérez elnöklete alatt 37 trófeát nyertek a labdarúgók, közte hét-hét bajnoki címet és Bajnokok Ligája-serleget. Közel sem mellékesen a kosárlabdacsapat hasonló sikereket ért el, benne a kilenc bajnoki címmel és három Euroliga-elsőséggel.

Pérez a mostani kampány során elért eredményeit hangsúlyozta, emellett pedig a sikertelen szezon után – a labdarúgók a legutóbbi két idényben nem szereztek trófeát – a közeljövőre vonatkozóan is nagy vállalásokat tett. Egyebek mellett újabb, 150 millió euró értékű sztárigazolást csatár posztra – erről titokzatosan csupán annyit árult el a kampány hajrájában, hogy nem a Premier League-ből érkezne –, valamint azt, hogy visszahozza a kispadra José Mourinhót. A 63 éves portugál edző karrierjének csúcsidőszakában három évig, 2010 és 2013 között irányította már a csapatot, és 15 millió eurós kivásárlására Pérez megválasztása esetén ígéretet tett a trénert most foglalkoztató Benficának.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Eldőlt, ki irányít tovább a Real Madridnál

real madrid

elnök

florentino pérez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – nagyüzem indul

Vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – nagyüzem indul

Kétnapos ülésre készül az Országgyűlés. A képviselők hétfőn megválasztják négy parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak az azt követő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül.
 

Komoly ígérettel kezdte a hetet Magyar Péter

Kemény kritikát fogalmazott meg a házelnök

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

Figyelmeztette a világ kormányait Mathias Cormann, az OECD főtitkára, hogy ne egyoldalú lépésekkel próbálják megadóztatni a nagy technológiai vállalatokat, mert a széttöredezett megközelítés mindenkinek árt. A felhívás azután hangzott el, hogy egyre több ország kezdte el fontolgatni a saját digitális adó bevezetését, miután a 2021-es nemzetközi megállapodás megvalósítása elakadt – írta meg a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mentőöv érkezhet ősszel: az uniós források 94 százalékát is megszerezheti Magyarország

Mentőöv érkezhet ősszel: az uniós források 94 százalékát is megszerezheti Magyarország

A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban Magyarország elméletileg csaknem 57 milliárd euróhoz juthatna hozzá támogatások és kedvezményes hitelek formájában.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel hits Iran with air strikes after Tehran fires missiles at northern Israel

Israel hits Iran with air strikes after Tehran fires missiles at northern Israel

It's the first time Iran and Israel have attacked each other's territory since a ceasefire began in April. Donald Trump had urged Israel not to retaliate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 8. 08:21
Franciaország vagy Észak-Írország – sport a tévében
2026. június 7. 21:24
Ismét összeesett a pályán Christian Eriksen dán labdarúgó
×
×