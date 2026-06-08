Eldőlt, ki irányít tovább a Real Madridnál

Pérez első elnöki időszakában 2000-től 2006-ig, majd lemondását és újraválasztását követően 2009-től irányította a spanyol klubot. Ebben a két időszakban sportági sztárok sorát szerződtették és foglalkoztatják most is a madridiak, akik különösen a második időszakban voltak eredményesek. Pérez elnöklete alatt 37 trófeát nyertek a labdarúgók, közte hét-hét bajnoki címet és Bajnokok Ligája-serleget. Közel sem mellékesen a kosárlabdacsapat hasonló sikereket ért el, benne a kilenc bajnoki címmel és három Euroliga-elsőséggel.

Pérez a mostani kampány során elért eredményeit hangsúlyozta, emellett pedig a sikertelen szezon után – a labdarúgók a legutóbbi két idényben nem szereztek trófeát – a közeljövőre vonatkozóan is nagy vállalásokat tett. Egyebek mellett újabb, 150 millió euró értékű sztárigazolást csatár posztra – erről titokzatosan csupán annyit árult el a kampány hajrájában, hogy nem a Premier League-ből érkezne –, valamint azt, hogy visszahozza a kispadra José Mourinhót. A 63 éves portugál edző karrierjének csúcsidőszakában három évig, 2010 és 2013 között irányította már a csapatot, és 15 millió eurós kivásárlására Pérez megválasztása esetén ígéretet tett a trénert most foglalkoztató Benficának.