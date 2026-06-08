Igencsak beszédes, milyen eltérő stratégiával lett sikeres a három AI-nagyhatalom

A mesterséges intelligencia 2026-ra már nemcsak chatbotokról, látványos prezentációkról és vállalati ígéretekről szól, hanem adatközpontokról, áramigényről, chiphiányról, elbocsátásokról, új munkakörökről, exporttilalmakról és geopolitikai alkuhelyzetekről. Az AI ma már egyszerre érinti a félvezetőgyártást, a felhőszolgáltatásokat, a bankokat, a médiát, az oktatást, az autóipart, a haditechnikát, az egészségügyet és az államigazgatást.

A látványos felhasználói élmény mögött egy teljes gazdasági ökoszisztéma van. Egy jól működő generatív AI-rendszerhez modellek kellenek, a modellekhez adatok, az adatokhoz hozzáférés, a tanításhoz chipek, a chipekhez litográfiai gépek, az egészhez pedig olyan mennyiségű villamos energia, amely már az energiapolitika szintjén is láthatóvá vált.

A három nagy gazdasági-politikai erőközpont nagyon eltérő pályán halad. Az Egyesült Államok a tőke, a felhő, a vezető modellek és a chiptervezés központja. Kína hatalmas belső piaccal, állami koordinációval, gyors vállalati adaptációval és ipari alkalmazásokkal próbálja ledolgozni hátrányát. Az Európai Unió pedig egyszerre szeretne megbízható szabályozási keretet, ipari AI-modellt és digitális szuverenitást építeni, miközben tőkében, felhőben és skálázásban messze nehezebb helyzetből indul.

A kérdés ma már nem az, hogy kié a legerősebb chatbot, hanem az, hogy ki képes tartósan összekapcsolni a számítási kapacitást, az adatot, az energiát, a tehetséget, a szabályozást és az üzleti alkalmazást. Ezen a pályán az USA jelenleg vezet, Kína gyorsan zárkózik, Európa pedig olyan pozíciót keres, amelyben nem pusztán szabályalkotó, hanem technológiai és ipari szereplő is lehet.

Az ország, ahol a modell mellé felhő, chip és pénz is jár

Az Egyesült Államok előnye nem egyetlen vállalatból vagy technológiai áttörésből fakad. Az amerikai AI-ökoszisztéma azért ilyen erős, mert ugyanazon gazdasági térben található a világ legnagyobb kockázatitőke-piaca, a vezető felhőszolgáltatók többsége, a vezető chiptervező, a legjobb fejlesztők jelentős része, valamint azok a platformvállalatok, amelyek az AI-t azonnal több százmillió vagy milliárd felhasználóval tudják összekötni. A Stanford AI Index 2026-os jelentése szerint az Egyesült Államok továbbra is vezet a kiemelkedő modellek számában és a magántőke-befektetések nagyságában. Az USA-ban ráadásul komplett gazdasági értéklánc szerveződött az AI köré, a chiptervezéstől a felhőn át a vállalati szoftverekig, a fejlesztői eszközöktől az oktatási és egészségügyi alkalmazásokig. A technológiai vállalatok már nem külön termékként kezelik a mesterséges intelligenciát, hanem beépítik a keresőbe, az irodai szoftverbe, a kódolásba, a hirdetési rendszerekbe, az ügyfélszolgálatba és a döntéstámogatásba.

A cég, mely lapátot gyárt az aranyláz idején

Az amerikai AI-gazdaság első számú szereplője az Nvidia. A vállalat sokáig elsősorban grafikus kártyáiról volt ismert, de az AI-korszakban a GPU lett a digitális gazdaság egyik legfontosabb termelési eszköze. A nagy nyelvi modellek, képgenerátorok, tudományos szimulációk és vállalati AI-rendszerek számítási igénye óriási keresletet teremtett az Nvidia hardweres gyorsítói iránt. A vállalat 2026-os pénzügyi évében a Data Center, azaz adatközpont üzletág vált a növekedés fő motorjává, a Blackwell architektúra pedig az AI-infrastruktúra egyik meghatározó elemévé.

Az Nvidia piaci kapitalizációja az elmúlt évek rakétaszerű szárnyalása után bőven átlépte az ötezermilliárd dolláros határt, így a vállalat a világ legértékesebb cégei közé került. Alkalmazottainak száma körülbelül negyvenezer fő, azaz egy viszonylag kis létszámú cég épített fel egy akkora piaci értéket, amely korábban inkább olajóriásokat vagy globális pénzügyi konglomerátumokat jellemzett.

Az Nvidia versenyelőnye nemcsak a chipekben van, hanem az ökoszisztémában. A CUDA fejlesztői környezet, a szoftveres könyvtárak, a vállalati kapcsolatok és a felhőszolgáltatókkal kialakított mély integráció olyan belépési korlátot teremtett, amelyet nagyon nehéz gyorsan lemásolni. Persze kockázatok is vannak. Ha az AI-beruházások megtérülése lassabb lesz a vártnál, ha a nagy felhőcégek saját chipjei erősebbek lesznek, vagy ha a geopolitikai exportkorlátozások szűkítik a piacot, akkor az Nvidia növekedési pályája is sérülhet.

Amikor az irodánk IQ-ja szárnyalni kezd

A második amerikai AI-óriás a Microsoft. A cég különlegessége, hogy nem egyszerűen modelleket fejleszt, hanem be akarja építeni az AI-t a vállalati munka mindennapi menetébe. Az Azure, a Microsoft 365, a GitHub, a Dynamics és a Copilot együtt olyan rendszert alkotnak, amelyben az AI nem egy külön ablakban futó önálló alkalmazás, hanem a munkahelyi környezet része.

A Microsoft 2025-ös pénzügyi évében 281,7 milliárd dollár bevételt ért el, az Azure pedig 75 milliárd dollárt jelentett ebből. A cég piaci kapitalizációja lényegében folyamatosan emelkedett, 2025-ben pedig megközelítette a négyezermilliárd dollárt, alkalmazottainak száma pedig meghaladja a 200 ezer főt.

A Microsoft sikerének kulcsa az, hogy az AI-t értékesítési csatornaként és platformerősítőként kezeli. Ha egy vállalat Microsoft 365-öt, Azure-t vagy GitHubot használ, akkor az AI-integráció viszonylag természetes kiegészítésként jelenhet meg. Kockázatok persze itt is vannak. Ha a Copilot-termékek nem hoznak valóban mérhető termelékenység-növekedést, akkor ez a modell nem lesz sikeres hosszú távon.

A mesterséges intelligencia legismertebb arca

A harmadik jelentős amerikai szereplő az OpenAI, amely az elmúlt években a generatív AI talán legismertebb arcává vált. Ez persze nem a semmiből jött, hiszen a ChatGPT tömegélménnyé tette azt, amit korábban csak kutatók, fejlesztők és technológiai szakemberek ismertek. Az OpenAI üzleti adatai magáncégként kevésbé átláthatóak, de piaci becslések szerint a 2025-ös árbevétele húszmilliárd dollár volt, értékeltsége pedig meghaladja a nyolcszáz milliárd dollárt.

Az OpenAI legnagyobb előnye a márka, a felhasználói bázis, a fejlesztői ökoszisztéma és a modellminőség kombinációja. Legnagyobb kockázata az, hogy a modellek folyamatos fejlesztése rendkívül költséges.

Ha a felhasználók nem lesznek hajlandóak annyit fizetni a cég szolgáltatásaiért, amennyibe a működés kerül, akkor az üzleti modell fenntarthatatlanná válhat. Ez az egész amerikai AI-iparág egyik alapkérdése. A technológia értéke nyilvánvaló, de a pénzügyi fenntarthatóság erősen kérdőjeles.

Még nem kell tartani a terminátortól

Az AI amerikai munkaerőpiaci hatása összetett, ahogyan ezt az IBM esete is jól mutatja. A vállalat vezetése korábban arról beszélt, hogy bizonyos back-office pozíciókban visszafoghatják a felvételt, mert a feladatok egy része automatizálható a mesterséges intelligenciával. Ez a bejelentés azt jelezte a piacoknak, hogy a vállalatok nem feltétlenül tömeges és azonnali elbocsátásokban gondolkodnak, hanem abban, hogy bizonyos pozíciókat a természetes fluktuáció után nem töltenek fel új munkavállalókkal, vagy hogy a szervezet növekedését már más típusú munkakörökben képzelik el. A Salesforce, a Microsoft, a Cisco és más vállalatok példája azt mutatja, hogy a cégek egyszerre csökkentettek létszámot bizonyos területeken, miközben AI-val kapcsolatos pozíciókban új embereket kerestek. A régi típusú adminisztratív, támogató, középszintű koordinációs vagy junior technológiai pozíciók egy része nyomás alá került, miközben megnőtt a kereslet AI-mérnökök, adat-infrastruktúra szakemberek, AI-biztonsági szakértők, modellevaluátorok, termékintegrációs vezetők és vállalati AI-átalakítási szakemberek iránt.

Az amerikai cégek egy csoportja viszont, úgy tűnik, hogy komoly kísérletet tesz arra, hogy AI-alapú működési modellre álljon át. A Klarna, a Duolingo és a Shopify az AI-t a működés középpontjába kívánják helyezni. A Klarna nagyon ambiciózus bejelentése szerint az AI-asszisztensük nagyjából 700 ügyfélszolgálati munkatárs munkáját képes kiváltani. Később a vállalat részben visszatért az emberi munkatársakhoz, mert a teljes automatizálás nem minden helyzetben adott megfelelő ügyfélélményt. Ez a példa is megmutatta, hogy az AI lehet olcsóbb, gyorsabb és skálázhatóbb, de nem minden helyzetben jelent jobb alternatívát.

Az Egyesült Államok 2026-ban egyértelműen vezet az AI-versenyben, de az előny természetesen nincsen betonba öntve. A technológiai koncentráció, az adatközponti energiaigény, a magas tőkeköltés, az antitröszt-kérdések és a munkaerőpiaci feszültségek mind arra utalnak, hogy az amerikai AI-modellnek számos kihívással kell megküzdenie a közeljövőben.

Az intelligens iparpolitika birodalma

Kína AI-stratégiája teljesen más logikát követ. Az amerikai modellben a magántőke, a startupok, a nagy technológiai platformok és az egyetemi-kutatói ökoszisztéma versengő hálózata hozza létre az innovációt. Kínában az állami stratégia, a platformvállalatok, a belső piac mérete, az ipari modernizáció és a geopolitikai kényszer mozgatja a rendszert.

Kína számára az AI nemcsak üzleti lehetőség, hanem nemzeti fejlesztési program is. A technológia szerepet kap az ipari hatékonyság növelésében, a városi szolgáltatásokban, a logisztikában, az e-kereskedelemben, a pénzügyi szolgáltatásokban, az oktatásban, a tartalomgyártásban, a robotikában és a haditechnikai gondolkodásban. A kínai állam régóta stratégiai területként kezeli a mesterséges intelligenciát, és ez a vállalati döntéseket is formálja.

A digitális polip

A kínai AI-ökoszisztéma egyik legnagyobb szereplője a Tencent. A vállalat a WeChat köré épített hatalmas digitális univerzummal, játéküzletággal, hirdetési rendszerekkel, felhőszolgáltatásokkal és saját Hunyuan modellcsaláddal (a cég saját generatív AI-modelljeinek gyűjtőneve) rendelkezik. A Tencent bevétele 2025-ben meghaladta a 750 milliárd jüant (azaz a 110 milliárd dollárt), piaci értéke pedig az öt évvel ezelőtti ezermilliárd dollárt ostromló csúcsról mára ötszázmilliárd dollárra esett.

A Tencent jelentősége abban áll, hogy az AI-t nem elszigetelt szolgáltatásként nyújtja, hanem beépítette a meglévő digitális ökoszisztémáiba. A mesterséges intelligencia így javítja a hirdetéscélzást, a játékosok elköteleződését, az ügyfélszolgálatot, a tartalommoderációt és a vállalati szolgáltatásokat.

A Tencent fő versenyelőnye a felhasználói bázis és az ökoszisztéma. Esetében kockázatot jelent az erősebb állami felügyelet. Emellett a piacuk növekedési üteme lassabb lehet, illetve kihívást jelent az is, hogy a legfejlettebb AI-chipekhez való hozzáférést geopolitikai korlátok nehezítik.

A webáruház öntudatra ébred

A második kínai kulcsszereplő az Alibaba. A vállalat egyszerre e-kereskedelmi óriás, felhőszolgáltató és AI-modellfejlesztő. Qwen modellcsaládja az egyik legfontosabb kínai nyílt forráskódú eszközzé vált, az Alibaba Cloud pedig Kína egyik meghatározó felhőplatformja. A 2025-ös pénzügyi évben az Alibaba bevétele közel 1000 milliárd jüan (körülbelül 150 milliárd dollár) volt, piaci értéke pedig a 2020-as nyolcszázmilliárd dolláros csúcsról mára háromszázmilliárd dollárra esett.

A cég AI-stratégiája a mesterséges intelligencia e-kereskedelmi ajánlórendszerekbe, kereskedői eszközökbe, ügyfélszolgálatba, logisztikába, és vállalati megoldásokba való integrálásáról szól.

Az Alibaba előnye az, hogy hatalmas mennyiségű kereskedelmi és vállalati adatfolyamot lát. A kockázatai a kínai fogyasztás lassulásához, illetve az amerikai chipkorlátozásokhoz és a globális bizalmi problémákhoz köthetőek. A Qwen sikere ugyanakkor azt jelzi, hogy Kína már nem csak zárt, belső modellekben gondolkodik. A nyílt modellstratégia révén az Alibaba nemzetközi fejlesztői figyelmet is szerezhet.

A keresőmotor, ami taxit vezet

A harmadik jelentős kínai szereplő a Baidu. A cég régóta a kínai keresőpiac meghatározó vállalata, de az AI-korszakban új identitást keres. Az ERNIE modellcsalád, az AI cloud, a robotaxi, az AI-native marketing és az autonóm vezetési platformok mind ennek a stratégiának a megvalósulásai.

Az ERNIE Assistant havi aktív felhasználóinak száma idén januárban átlépte a kétszáz milliót, az Apollo Go robotaxi-program pedig mára a városi közlekedési infrastruktúra része lett több városban is. A Baidu értéke az öt évvel ezelőtti százmilliárd dollár feletti csúcsról mostanra negyvenmilliárd dollár környékére esett.

A Baidu példája azt mutatja, hogy Kínában az AI-alkalmazások gyakran sokkal gyorsabban jutnak el fizikai vagy városi környezetbe, mint Európában. Kína így nagyon gyorsan tudja felépíteni a saját robotaxi-, okosváros-, ipari ellenőrzési, és logisztikai optimalizációs rendszereit, hiszen a piac óriási, a városok hatalmasak, az állami koordináció erős, a szabályozási mozgástér pedig sokkal nagyobb, mint az EU-ban. A Baidu fő kockázata az alapüzletének rossz teljesítménye lehet.

Kína intelligens kerülőútja

Ha Kína AI-iparáról beszélünk, akkor mindenképpen szót kell ejteni a chipkorlátozásokról. Az Egyesült Államok exportkorlátozásai ugyanis jelentősen nehezítik a legfejlettebb amerikai eszközök beszerzését a kínai cégek számára. Ez rövid távon visszafogja az ázsiai nagyhatalom fejlesztéseit, hosszabb távon viszont kényszerű hazai innovációt indíthat el. Kína félvezetőipari önállósodási kísérlete ezért szorosan összekapcsolódik az AI-versennyel. Aki nem fér hozzá a legjobb chipekhez, annak vagy saját chipet kell építenie, vagy hatékonyabb modelleket kell fejlesztenie, vagy más típusú alkalmazási előnyöket kell keresnie.

A kínai munkaerőpiaci hatások vegyesek. Az Alibaba és a Baidu esetében esetében is láthattunk létszámcsökkentéseket vagy szervezeti átalakításokat, amelyeket részben a mesterséges intelligencia alkalmazásai okoztak. Ugyanakkor a kínai techleépítések mögött nem csak az AI áll, hanem részben a lassuló gazdaság, a gyenge fogyasztói bizalom, az ingatlanszektor problémái és a pandémia utáni jelentős foglalkoztatás-bővülés korrekciója is.

Kínával kapcsolatban ki kell emelni a robotika és az ipari AI összefonódását is. Kína a világ egyik legnagyobb ipari robotpiaca. Az ország a mesterséges intelligenciát a gyártási hatékonyság növelésére, minőségellenőrzésre, prediktív karbantartásra, logisztikai optimalizációra és raktárautomatizálásra is használja. A jövőben az AI és a termelés szinergiája lehet Kína igazi versenyelőnye.

Kína a mesterséges intelligencia tekintetében érdekes pozícióban van. A legfejlettebb amerikai chiphez való hozzáférésben hátrányban van, de méretben, ipari alkalmazásban, állami koordinációban és gyors adaptációban jelentős erővel és előnnyel rendelkezik. Ha az AI-verseny csak frontier modellekről szólna, akkor az USA vezető szerepe egyértelmű lenne. Ha viszont a verseny arról szól, ki tudja az AI-t gyorsan bevinni a gyártásba, logisztikába, platformgazdaságba és állami rendszerekbe, akkor Kína pozíciója sokkal erősebb.

Aki gúzsba kötné a virtuális agyat

Az Európai Unió helyzete a legellentmondásosabb. Európának kiváló kutatói bázisa, erős ipari hagyománya, fejlett egészségügyi rendszere, komoly mérnöki kultúrája, nagy vállalati szoftverpiaca és stratégiai jelentőségű félvezetőipari szereplője van. Ugyanakkor nincs saját nagy méretű felhőplatformja, sokkal kevesebb kockázati tőkéje van, mint az USA-nak, töredezettebb a piaca, a közbeszerzései lassabbak és nehézkesebbek, és a vállalatok gyakran óvatosabbak az új technológiákkal szemben.

A mesterséges intelligencia tekintetében az EU legismertebb lépése az AI Act. A rendelet 2024. augusztus 1-jén lépett hatályba, lépcsőzetes bevezetéssel. Az AI Act kockázatalapú szabályozást vezet be. Másként kezeli az alacsony kockázatú alkalmazásokat, a nagy kockázatú rendszereket, a tiltott felhasználási eseteket és az általános célú AI-modelleket. Ez világszinten is úttörő szabályozási kísérlet, de üzleti oldalról sok kritika éri. A vállalatok attól tartanak, hogy a részletszabályok, standardok és megfelelési költségek lassíthatják az európai AI-bevezetést.

Akik csákánygyárakat építenek

Európában az iparág egyik legfontosabb szereplője furcsa módon nem egy klasszikus AI-cég, hanem a chipgyártás megkerülhetetlen vállalata. A holland ASML az extrém ultraibolya litográfiai gépek előállításának legfontosabb szereplője. Ezek a gépek kellenek a legmodernebb félvezetők gyártásához, a modern AI pedig elképzelhetetlen fejlett félvezetők nélkül. Az ASML 2025-ben több mint harmincmilliárd euró bevételt és közel tízmilliárd dollár nyereséget ért el, piaci értéke pedig lényegében rakétaszerűen emelkedett, és már meghaladja a hatszázmilliárd dollárt. Mindez persze nem meglepő annak a fényében, hogy a vállalat az AI-hardverlánc egyik legszűkebb keresztmetszeténél ül.

Az ASML története jól mutatja Európa kettős helyzetét. A kontinens bizonyos mélytechnológiai résekben világszinten pótolhatatlan, de ezek a pozíciók gyakran nem jelentenek számára kontrollt a teljes értéklánc feletti. Az ASML gépei nélkül nehéz modern chipet gyártani, de maga a chipgyártás Tajvanon, Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és egyre inkább Kínában is zajlik.

Az ASML 2025-ben rekord üzletmenet mellett mintegy 1700 állás leépítését is bejelentette. Ez különösen érdekes hír, hiszen ha az AI-boom egyik legnagyobb nyertesének számító cég is racionalizál és átszervez, akkor mi várhat a többi vállalatra. Ez a példa jól mutatja azt is, hogy a technológiai fejlődés nem jelent automatikusan munkahely-teremtést.

Aki okossá teszi a vállalati folyamatokat

A második európai kulcsszereplő a SAP. A német vállalat Európa egyik legfontosabb technológiai cége, és a vállalati szoftverek piacán globális szereplő. A SAP AI-stratégiája arról szól, hogy miként lehet a mesterséges intelligenciát beépíteni a pénzügyi tervezésbe, a készletgazdálkodásba, az emberierőforrás-menedzsmentbe, az ellátási láncba, a beszerzésbe és a vállalati döntéstámogatásba. A Joule nevű AI-asszisztens és a vállalati adatokkal dolgozó AI-megoldások azt célozzák, hogy az AI a vállalati működés része legyen.

A SAP 2025-ben közel negyvenmilliárd euró bevételt ért el, alkalmazottainak száma több mint százezer fő volt. A vállalat értéke 2025 közepe táján tetőzött háromszázötvenmilliárd dollár felett, ma viszont már a kétszázötvenmilliárd dollárt is csak alulról súrolja.

A cég az utóbbi években cloud- és AI-fókuszú átalakítást hajtott végre. A SAP előnye az, hogy mélyen be van ágyazva a nagyvállalatok működésébe. Ha egy multinacionális vállalat SAP-rendszereken kezeli pénzügyeit, logisztikáját vagy HR-folyamatait, akkor a SAP-nak természetes pozíciója van az AI-integrációban. A kockázat az, hogy az amerikai felhő- és AI-platformokkal szemben a SAP-nak be kell bizonyítania, hogy a vállalati AI nemcsak kiegészítő funkció, hanem valódi értékteremtő eszköz.

Kicsi és sárga, de a mienk

A harmadik európai szereplő a Mistral AI. A francia vállalat rövid idő alatt Európa legismertebb foundation model cégévé vált. Értékeltsége a legutolsó becslések szerint tizennégymilliárd dollár. A Mistral jelentősége túlmutat saját méretén. A vállalat azt bizonyítja, hogy Európában is lehet világszínvonalú modelleket építeni, és hogy van igény szuverénebb, európai központú AI-megoldásokra.

A Mistral előnye a technológiai tehetség, a gyors termékfejlesztés, a nyíltabb modellstratégia és az európai politikai támogatottság. Ám a kockázatok is jelentősek. A cég nagyságrendekkel kisebb, mint az amerikai riválisai, és a frontier modellek fejlesztése rendkívül költséges.

Egy európai foundation model cégnek egyszerre kell versenyeznie OpenAI-jal, az Anthropic-kal, a Google-lel, a Metával és a kínai modellekkel, miközben tőkéhez és számítási kapacitáshoz nehezebben jut, mint amerikai versenytársai.

Gúzsba kötve sprintelni?

Az EU-ban a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci és gazdasági hatásai is sajátosak. Ahogyan azt az ASML racionalizálása esetében is láthattuk, egyes szereplők rekordbevétel és rekordprofit mellett is karcsúsítanak. Az SAP példája pedig azt mutatja, hogy egyes nagy európai vállalatoknál az AI nem feltétlenül tömeges elbocsátást okoz, hanem belső átképzést, üzletágváltást és technológiai átpozicionálást.

2025-ben több nagy európai vállalat, köztük az Airbus, az AXA, a BNP Paribas, a Siemens, az ASML és a Carrefour is az AI act egyes elemeinek halasztását vagy finomítását kérte. A vita arról szól, hogy a szabályozás tempója és részletezettsége hogyan viszonyul az amerikai és kínai regulációhoz. Ha az európai jogi keret túl szigorú lesz, akkor az itteni startupok és régebb óta működő vállalatok hátrányba kerülnek.

Az EU 2025-ben az InvestAI kezdeményezéssel próbált választ adni a skálázási problémára. Az Európai Bizottság 200 milliárd eurónyi AI-beruházás mobilizálását jelentette be, benne egy 20 milliárd eurós alappal AI-gigafactoryk támogatására. Az EU tehát felismerte, hogy szabályozással önmagában nem lehet AI-nagyhatalommá válni, ehhez számítási kapacitásra, adatközpontokra, olcsó energiára, kockázati tőkére, közös piacra és állami támogatásra is szükség van.

Az EU akkor lehet sikeres, ha saját erősségeire épít. Az ipari AI-ra, a megbízható vállalati rendszerekre, az egészségügyi és gyártási alkalmazásokra, az auditálható modellekre, az energiarendszerekre, a banki és biztosítási felhasználásokra.

USA a gázpedált nyomja, Kína a tömeggyártást, Európa pedig a kéziféket húzza

Az USA előnye a tőke és a platform. A világ legnagyobb technológiai vállalatai amerikaiak, a felhőkapacitás jelentős része amerikai kézben van, a vezető AI-startupok többsége amerikai finanszírozási környezetben nőtt fel, és a kockázatitőke-piac hajlandó elképesztő összegeket tenni még bizonytalan megtérülésű AI-projektekbe is. A Szilícium-völgy kultúrája tolerálja a gyors növekedést, a veszteséges skálázást és a kockázatos kísérletezést. Ez hatalmas innovációs előnyt jelent, de ahogyan a történelem is megtanította, pénzügyi buborékot is okozhat.

Kína előnye a méret és a koordináció. A hatalmas belső piac, az ipari bázis, a platformcégek adatvagyona és az állami stratégia együtt olyan alkalmazási környezetet teremt, ahol az AI gyorsan beépülhet a mindennapi gazdasági működésbe. Kína nem a leglátványosabb fogyasztói terméket akarja megépíteni, neki elég, ha a logisztika, a gyártás, az e-kereskedelem, a pénzügy vagy a városi szolgáltatások hatékonyabbak lesznek. Az ország fő korlátja a chipfüggés, valamint a túl erős állami kontroll innovációfékező ereje.

Az EU előnye a szabályozási tapasztalat és ipari mélység. Európa erős a mérnöki rendszerekben, a gyógyszeriparban, az autóiparban, a gépgyártásban, a banki és biztosítási folyamatokban, valamint a jogi és etikai keretek kialakításában. Skálázásban viszont gyenge. Egy amerikai startup gyorsabban jut komoly tőkéhez, egy kínai vállalat pedig könnyebben tesztelhet tömegeken. Egy európai vállalatnak ezzel szemben különböző nyelvekkel, jogi környezetekkel, nemzeti piacokkal és óvatosabb finanszírozókkal kell megküzdenie.

Tehetség, chip, adat és áram négyszögében

A tehetségversenyben az USA továbbra is mágnes. A legjobb kutatók, mérnökök és alapítók jelentős része amerikai egyetemekhez, laborokhoz vagy cégekhez kötődik. Kína rengeteg mérnököt képez, és sok területen saját kutatói bázisa világszínvonalú. Európa erős egyetemi és kutatóintézeti hálózattal rendelkezik, de a legjobb tehetségek megtartása nehezebb, ha az amerikai cégek magasabb fizetést, nagyobb részvényopciót és gyorsabb növekedési pályát kínálnak.

A chip- és adatközpont-infrastruktúrában az USA látványosan erős. Az Nvidia, az AMD, a Broadcom, a Google TPU, az Amazon Trainium, a Microsoft Maia másféle chip- és felhőstratégiát követ. Kína hátrányban van a legfejlettebb chipekhez való hozzáférésben, de éppen ezért kényszerül saját megoldások fejlesztésére. Európának ott az ASML, ami stratégiai kincs, de nincs amerikai léptékű hyperscaler ökoszisztémája.

Az adathozzáférésben az USA platformadatai, Kína hatalmas fogyasztói és ipari adatbázisai, valamint Európa szabályozott, minőségi ipari és egészségügyi adatai versenyeznek egymással. Az európai adatvédelem sokszor korlátnak tűnik, de bizalmi előny is lehet. A kérdés az, hogy Európa képes-e a biztonságos adatmegosztási rendszereket úgy kialakítani, hogy azok ne fojtsák meg az innovációt.

A katonai és geopolitikai dimenzióban az AI már stratégiai technológia. Az autonóm rendszerek, a kiberbiztonság, a hírszerzési elemzés, a dróntechnológia, a célazonosítás, a szimuláció és a logisztikai optimalizálás mind érintett. Az USA és Kína ebben a dimenzióban közvetlen nagyhatalmi versenyt folytat. Az EU inkább szabályozási, ipari és szövetségi keretek között mozog, de az ukrajnai háború tapasztalatai Európában is felgyorsították a védelmi technológiai gondolkodást.

Az energiaigény külön bekezdést érdemel. A nagy AI-modellek tanítása és futtatása hatalmas adatközponti kapacitást igényel. Az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása több országban már hálózati tervezési kérdéssé vált. Az USA-ban a nagy technológiai cégek egyre inkább hosszú távú energiaellátási megállapodásokban, nukleáris energiában, megújulókban és saját infrastruktúrában gondolkodnak. Kínában az állami energiapolitika és iparpolitika összekapcsolódik. Európában az energiaárak, a hálózati korlátok és a fenntarthatósági célok egyszerre helyeznek komoly nyomást az AI-infrastruktúrára.

Termelékenységi ugrás vagy túltolt hype?

A mesterséges intelligencia egyszerre valódi forradalom, illetve pénzügyi buborék. Az első mellett szólnak a konkrét vállalati példák. A szoftverfejlesztésben az AI-kódasszisztensek már sok helyen mindennapi eszközzé váltak. Az ügyfélszolgálatban a chatbotok képesek csökkenteni a várakozási időt és automatizálni az egyszerű ügyeket. A marketingben sokszor már az AI generál szövegeket és kreatív anyagokat. A pénzügyben kockázatelemzést, csalásdetektálást és dokumentumfeldolgozást támogat. A gyártásban prediktív karbantartást, minőségellenőrzést és termeléstervezést segít. A McKinsey 2025-ös AI-felmérése szerint a vállalatok jelentős része már érzékel szervezeti hatást, még ha ezek eredője nem is mutat minden esetben egy irányba. A válaszadók 32 százaléka arra számít, hogy az AI a következő évben csökkenti szervezetük teljes létszámát, 43 százalék nem vár érdemi változást, míg 13 százalék létszámnövekedést jósol. Ez arra utal, hogy az AI nem egységesen rombol vagy teremt munkahelyeket, hanem szelektíven hat. Egyes feladatok eltűnnek, mások értékesebbé válnak, sok munkakörnek pedig a tartalma változik majd meg.

Ám ugyancsak komoly érvek vannak a hype mellett is. Sok vállalati AI-projekt még csak kísérleti fázisban van, azaz nem jut el a széleskörű bevezetésig. A generatív AI-rendszerek költsége magas, a hallucinálás is komoly pluszköltségeket okozhat, a jogi felelősség sokszor tisztázatlan, az adatok minősége gyenge, és az alkalmazottak bizalma is vegyes.

Egyes cégek értékeltsége is a buborék-elméletet látszik alátámasztani. Ha egy AI-startup százmilliárd dolláros nagyságrendű értékelést kap, miközben infrastrukturális költségei gyorsan nőnek, akkor a piac nemcsak jelenlegi bevételt, hanem óriási jövőbeli dominanciát is áraz. Ez működhet, ha az AI valóban új általános célú technológiai platform lesz. De ha a növekedés lassabb lesz a vártnál, ha a verseny erősödése vagy a nyílt forráskódú modellek lenyomják az árakat, akkor a jelenlegi értékeltségek egy része nehezen lesz védhető.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az AI nem egyszerre és nem mindenhol alakítja át a gazdaságot. A hatás ágazatonként, feladattípusonként és vállalati érettség szerint különbözhet. Ahol strukturált adatok, ismétlődő folyamatok, nagy volumenű dokumentumkezelés vagy digitális munkafolyamatok vannak, ott gyorsabb lehet az áttörés. Ahol magas a jogi, etikai, emberi vagy fizikai kockázat, ott pedig várhatóan lassabb lesz a bevezetés.

Amerika az élen, Kína levágná a kanyart, Európa az utat tervezi

2030-ig az Egyesült Államok nagy valószínűséggel megőrzi vezető helyét a frontier modellek, a chiptervezés, a felhőinfrastruktúra, a vállalati AI-platformok és a kockázati tőke terén. Az amerikai AI-gazdaság rugalmassága, tőkeereje és platformdominanciája nehezen behozható előny. A legnagyobb veszély a túlzott koncentráció, az energia- és adatközponti költségrobbanás, a szabályozási visszacsapás és az, hogy a vállalati ügyfelek lassabban realizálnak megtérülést, mint amit a piac ma beáraz.

Kína 2030-ra az alkalmazott AI, ipari AI, robotika, logisztikai automatizáció, e-kereskedelmi integráció és városi technológia rendszerei terén az egyik legerősebb szereplő lehet. Ha sikerül részben csökkentenie a fejlett chipektől való függőségét, és ha a hazai modellek hatékonysága tovább javul, Kína nemcsak követő, hanem alternatív AI-modell lehet. A fő kockázat a geopolitikai nyomás, a chipkorlátozás, a belső gazdasági lassulás és az, hogy az állami kontroll néha visszafoghatja a kísérletező innovációt.

Az Európai Unió akkor lehet sikeres, ha lemond arról az illúzióról, hogy mindenben amerikai másolatot kell építenie. Európa legjobb pályája az ipari AI, a szabályozott vállalati alkalmazások, az egészségügyi és gyártási rendszerek, az energiaoptimalizálás, a megbízható szoftverrétegek és az auditálható AI. Ehhez azonban gyorsabb tőkemobilizáció, nagyobb számítási kapacitás, egységesebb adatpiac, erősebb közös beszerzési stratégia és kevesebb szabályozási bizonytalanság kell.

Az AI-verseny tehát egy hosszútávú, többszereplős verseny, ahol különböző képességek és erősségek lehetnek nyerőek a jövőben. A kérdés 2030-ra nem az lesz, hogy melyik régióban működik a legokosabb chatbot, hanem az, hogy hol tud az AI tartósan termelékenységet növelni, társadalmi bizalmat kiépíteni, tehetségeket vonzani, és közben megtartani a kontrollt a technológia fölött.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője