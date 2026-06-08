Rakétazápor zúdult Izraelre

A Jemenből és Iránból indított rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Ciszjordániában, az Itamár nevű telepesfalu mellett egy rakéta becsapódott. Károk keletkeztek három épületben egy a település közelében található előőrsön. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy Ejal Zamir vezérkari főnök és az izraeli hadsereg (IDF) vezető tisztjei az elmúlt órák során folyamatos helyzetértékeléseket tartottak, és az izraeli légierő irányítóközpontjából vezetik az Irán elleni támadásokat.

„Az IDF minden hadszíntéren készen áll a további műveletekre mindazokkal szemben, akik fenyegetést jelentenek Izraelre. A hadsereg teljes támadó és védelmi készültségben van” – közölték.

Az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Mike Huckabee azt írta fiókjában az X közösségi médiában, hogy

„Irán és a gonosz ügynökei fel akarják perzselni Amerikát és Izraelt”.

Izrael washingtoni nagykövete, Jehiel Leiter hangsúlyozta, hogy az IDF rakétaindító állásokat és infrastrukturális létesítményeket támadott. „Irán 11 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre. Mindegyik képes lenne egy egész városnegyedet elpusztítani és több száz embert megölni” – írta. „Ha a Hezbollah tüzet nyit Izraelre, a dahíjei parancsnoki központjai súlyos csapást fognak elszenvedni” – tette hozzá az X-en.

Izraelben a polgári védelem utasításai nyomán hétfőn minden szinten szünetel az oktatás, és a közösségi közlekedés a megszokott járatsűrűség háromnegyedével működik.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök délelőttre összehívta a szűk kabinetet, miután Netanjahu és Jiszrael Kac védelmi miniszter egész éjszaka egyeztetéseket folytatott az izraeli hadsereg és a biztonsági szervezetek vezetőivel. A megbeszélések végén született a döntés az iráni célpontok elleni támadásról, az izraeli válaszlépésekről.

Az izraeli légierő az éjszaka folyamán csapásokat hajtott végre Iránban. Csapást mért az iráni Huzesztán tartományban a mahsahri „Karun” petrolkémiai üzemre, melynek egy része megrongálódott. Az izraeli hadsereg közlése szerint a célpontok nem az energetikai infrastruktúrához tartoztak.

„Minden Iránból érkező támadásra erőteljes válasz érkezik, és minden Libanonból indított támadást a bejrúti Dahíje negyed elleni csapás fog követni” – figyelmeztette Izrael Irán vezetését.

Az izraeli támadás azt követően történt, hogy Irán vasárnap késő este rakétákat lőtt ki Izrael északi részére, amelyek közül tízet elfogtak. Az iráni rakétatámadás válasz volt az IDF órákkal korábban végrehajtott csapására a bejrúti Dahíje negyedben -–mely a Hezbollah Észak-Izraelre indított rakétáira felelt.