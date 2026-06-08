Itt a lista az autós műszaki vizsga legfőbb buktatóiról

A vizsgálat során kötelezően rögzítik a kilométer-számláló aktuális állását, a feltárt hiányosságokat és hibákat pedig a jogszabályi mellékletben meghatározott szempontrendszer szerint három kategóriába (kisebb, komoly és veszélyes hiba) sorolják a szakemberek – állította össze a listát a vezess.hu.

A műszaki vizsgálat legfőbb ellenőrzési pontjai

Azonosító adatok és okmányok: A hatósági jelzések (rendszámtáblák) és a vázszám (alvázszám) megléte, olvashatósága, gyári állapota és a járműokmányokkal való teljes egyezése a vizsga megkezdésének alapfeltétele.

Fék- és kormánymű: A fékhatás mérése mellett ellenőrzik a fékpedál holtjátékát, a csúszásgátló felületét, a fékcsövek és -tömlők állapotát, a hidraulikus szivárgásokat, a fékrásegítőt, valamint a kormánymű kopását, és az elektronikus szervokormány (EPS) esetleges hibajelzéseit.

Kilátás és szélvédők: Bukást eredményezhet a szélvédő repedése, elszíneződése a vezető látómezejében (különösen az ablaktörlők törlési tartományában), a nem engedélyezett sötétítő fóliák, a hibás ablaktörlő és -mosó berendezések, vagy a tükrök rögzítetlensége.

Világítás és elektromos rendszer: Vizsgálják a fényszórók beállítását, fényerejét, a burák épségét, a fényforrások kompatibilitását és a műszerfali visszajelzőket. Az akkumulátor nem megfelelő rögzítése vagy szivárgása szintén kizáró ok.

Futómű és gumiabroncsok: A tengelyek, kerékcsapágyak és lengéscsillapítók mellett kiemelt figyelmet kapnak az abroncsok. Egy rendelet előírása szerint személygépkocsiknál (M1) és könnyű teherautóknál (N1) a profilmélységnek el kell érnie a legalább 1,6 millimétert, az azonos tengelyen lévő gumiknak pedig méret, szerkezet és mintázat tekintetében meg kell egyezniük.

Karosszéria és környezetvédelem: A korrózió a szerkezeti és teherviselő elemek szilárdságának veszélyeztetése esetén okoz alkalmatlanságot. Ellenőrzik az üzemanyagrendszer és a motor folyadékszivárgásait, a kipufogórendszer tömítettségét, gázkibocsátási (emissziós) értékeit és a zajszintet.

Utasbiztonsági rendszerek: A biztonsági övek működése és rögzítése mellett a légzsákok épségét is ellenőrzik; a műszerfalon folyamatosan világító légzsák-hibajelző automatikusan meghiúsítja a sikeres vizsgát.

A hibák jogszabályi minősítése és következménye:

Kisebb hiba: Olyan hiányosság, amely a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásolja. Az autó megkaphatja a minősítést, de a hibát ki kell javítani.

Komoly hiba: Veszélyezteti a biztonságot, a környezetet vagy a többi közlekedőt. A jármű nem felel meg, az üzembentartónak két hónapon belül ismételt vizsgálatra kell vinnie az autót.

Veszélyes hiba: Közvetlen és azonnali kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra. A jármű alkalmatlan minősítést kap, a forgalmi engedély érvényességét a helyszínen érvénytelenítik.