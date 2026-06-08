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Éjszakai látkép a brazíliai Sao Paulo kivilágított belvárosáról.
Nyitókép: Unsplash

Baleset történt az egyik legfontosabb brazil repülőtéren, egy ember meghalt

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Az áldozat a repülőgépből való kiszálláskor szenvedett olyan súlyos fejsérülést, hogy később belehalt a kórházban. A légitársaság, bár együtt érez a családdal, nem érzi magát felelősnek, mert minden előírást betartott.

Egy 72 éves nő életét vesztette, miután leesett egy repülőgép lépcsőjén a brazíliai Sao Paulóban található Congonhas repülőtéren – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index.

Az utas a Latam légitársaság LA3785-ös, Ribeirao Pretóból érkező járatával utazott, a baleset a leszállást követő kiszállásnál történt. A nőt a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték, ahol két nappal később belehalt sérüléseibe.

A helyi sajtó beszámolója szerint az idős nő koponyasérüléseket szenvedett. A légitársaság ugyan kifejezte részvétét az elhunyt hozzátartozóinak, ám a cég hangsúlyozta, hogy az ilyen esetekre előírt valamennyi protokollt betartotta.

A társaság hozzátette: „Pénteken egy utas elesett, amikor az LA 3785-ös járatról (Ribeirao Preto–Congonhas) leszállásakor a lépcsőn lefelé haladt. A mentők ellátták, majd egy helyi kórházba szállították kezelésre; útközben a cég egyik alkalmazottja kísérte, aki a helyszínen maradt, amíg a család megérkezett.”

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