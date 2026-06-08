Az ebolavírus miatt különleges szabályok vonatkoznak az egyik vb-válogatottra

Eredetileg Spanyolországban szerették volna megrendezni találkozót, de La Línea de la Concepción polgármesterének közbelépése tiltakozott emiatt, az afrikai országban kitört ebolajárvány miatt.

Így a mérkőzést ott lemondták, ellenben kedden a franciaországi Orléans-ban, zárt kapuk mögött lejátsszák.

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja legutóbb (még Zaire néven) 1974-ben járt világbajnokságon.

A mostani torna előtt az egészségügyi hatóságok engedélyezték a kongói küldöttség beutazását az Egyesült Államokba és Mexikóba, azzal a feltétellel, hogy a delegáció minden tagja betartja a 21 napos karanténidőszakot az anyaországon kívül, és mindenki tünetmentes lesz, mielőtt belép az Egyesült Államokba vagy Mexikóba. A „Leopárdok” tíznapos edzőtábort töltöttek el Belgiumban, szerdán játszották első felkészülési mérkőzését Dánia (0-0) ellen.