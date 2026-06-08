ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.36
usd:
307.69
bux:
134007.03
2026. június 8. hétfő Medárd
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A vb-trófea a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: Manuel Velasquez – FIFA/Getty Images

Az ebolavírus miatt különleges szabályok vonatkoznak az egyik vb-válogatottra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Eredetileg Spanyolországba tervezték, végül Franciaországban játsszák le a Kongói Demokratikus Köztársaság utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokság előtt. Az ellenfél Chile. A helyszínváltásnak különleges oka van.

Eredetileg Spanyolországban szerették volna megrendezni találkozót, de La Línea de la Concepción polgármesterének közbelépése tiltakozott emiatt, az afrikai országban kitört ebolajárvány miatt.

Így a mérkőzést ott lemondták, ellenben kedden a franciaországi Orléans-ban, zárt kapuk mögött lejátsszák.

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja legutóbb (még Zaire néven) 1974-ben járt világbajnokságon.

A mostani torna előtt az egészségügyi hatóságok engedélyezték a kongói küldöttség beutazását az Egyesült Államokba és Mexikóba, azzal a feltétellel, hogy a delegáció minden tagja betartja a 21 napos karanténidőszakot az anyaországon kívül, és mindenki tünetmentes lesz, mielőtt belép az Egyesült Államokba vagy Mexikóba. A „Leopárdok” tíznapos edzőtábort töltöttek el Belgiumban, szerdán játszották első felkészülési mérkőzését Dánia (0-0) ellen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az ebolavírus miatt különleges szabályok vonatkoznak az egyik vb-válogatottra

ebola-járvány

kongói demokratikus köztársaság

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „név szerint tudnunk kell, kik hagyták cserben a gyermekeket”

Magyar Péter: „név szerint tudnunk kell, kik hagyták cserben a gyermekeket”

Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte meg a kétnapos ülést az Országgyűlés. Gyermekvédelmi vezetőket menesztett a kormány, és létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártérítési alapot.
 

Négy parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt Tisza Párt

Vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – nagyüzem a T. Házban

Kemény kritikát fogalmazott meg a házelnök a vagyonnyilatkozatokról

Újra állománygyűlést tartottak a Külügyminisztériumban – fotók

Az ukrán gabonáról vitáztak az Országgyűlés bizottságában

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot

Térkép mutatja: így veri el az eső Magyarországot

Hamarosan egy hidegfront éri el Magyarországot nyugat felől, amely jelentős csapadékot is hoz magával – közölte az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett a népszerű fizetési applikáció: ennek rengeteg magyar utazó fog örülni

Nagy bejelentést tett a népszerű fizetési applikáció: ennek rengeteg magyar utazó fog örülni

A legnagyobb versenytársnak számító Revolut már évek óta kínál hasonló szolgáltatást, ám náluk az árazás a felhasználó előfizetési csomagjától függ.

BBC
Business Sport Travel Science
Iranian military says it's stopping strikes on Israel, but will resume if Israel attacks Lebanon

Iranian military says it's stopping strikes on Israel, but will resume if Israel attacks Lebanon

Israel carried out air strikes on Iran after Tehran began firing missiles at Israel on Sunday. Donald Trump earlier told both countries to stop "shooting".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 8. 15:21
„Helyzetbe kell hozni a vasúton az árufuvarozást” – kevesebb az áru, nagyobbak a költségek
2026. június 8. 15:09
Stafétaátadás az Ökumenikusoknál – Gáncs Kristóf: ha felül tudunk emelkedni a megosztottságon, sokkal többre vagyunk képesek
×
×