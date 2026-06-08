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Az új Országgyűlés megalakulása előtt Magyar Péter leendő miniszterelnök üdvözli a kormány leendő minisztereit
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését

Infostart / MTI
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Tisztségviselőket és tagokat választottak négy vizsgálóbizottság élére hétfőn az Országgyűlésben. A parlament egyhangúlag, az ellenzék szavazataival is döntött az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentéséről. Magyar Péter többször is utalt rá napirend előtti felszólalásában, hogy az előző ciklusban képviselőnként 7 milliós keretből gazdálkodtak. Most a tényleges képviselői jövedelmek 10-35 százalék között csökkennek, az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.

Megválasztották az MNB-vizsgálóbizottság tagjait

Az Országgyűlés 142 igen és egy nem szavazattal, 43 tartózkodás mellett megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság tagjait.

A bizottság elnökévé Csőszi Attilát (Tisza) választották, alelnökei Tuzson Bence (Fidesz) és Apáti István (Mi Hazánk), tagjai Sopov Ildikó Éva (Tisza), Weigand István (Tisza) és Hargitai János (KDNP) lettek.

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy az MNB korábbi működésében, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az Optima-csoporton keresztüli befektetési struktúrákban, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során miként sérülhettek az átláthatóság, takarékosság, közpénzvédelem és felelős gazdálkodás követelményei.

Tevékenységéről a bizottság december 31-ig készít jelentést, amelyet az Országgyűlés honlapján közzé kell tenni.

Megválasztották a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság tagjait

Sárosi Józsefet, a Tisza képviselőjét, a pénzügyi és költségvetési bizottság kormánypárti alelnökét választotta meg az Országgyűlés a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság elnökének.

A testület alelnöke Szalai Piroska (Fidesz) és Dócs Dávid (Mi Hazánk) lett, tagjai: Bóka Zsolt (Tisza), Lovkó Csaba (Tisza) és Simicskó István (KDNP).

A döntést 142 igen szavazattal, 45 tartózkodás mellett hozta meg a parlament.

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja a spontán privatizáció történeti, intézményi és politikai felelősségi láncának feltárása, a vizsgálat középpontjában 1987-1990 közötti ellenőrizetlen vagyonátmentési folyamatok és a 1987-2000 közötti privatizációs mintázatok állnak.

A bizottság tevékenységéről december 31-ig készít jelentést.

Megválasztották a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság tagjait

A képviselők 142 igen szavazattal, 45 tartózkodás mellett megválasztották a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. A bizottság elnöke Schummer Orsolya (Tisza) lett, alelnökei Szűcs Gábor (Fidesz), Novák Előd (Mi Hazánk). A bizottság tagjának választották továbbá Borics Mihály (Tisza), Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza), valamint Máthé Zsuzsa (KDNP) képviselőket.

A parlament május 26-án fogadta el a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot. A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság feladata feltárni, hogy a bicskei kegyelmi ügyben miként működött a köztársasági elnöki kegyelmi döntés előkészítése, az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés, valamint az a politikai és informális lobbihálózat, amelynek eredményeként K. Endre kegyelmet kaphatott.

A vizsgálóbizottságnak tevékenységéről december 31-ig kell jelentést készítenie.

Megválasztották a gyermekvédelem válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjait

Az Országgyűlés 143 igen szavazattal és 44 tartózkodás mellett döntött a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról.

A hattagú testület elnökének Diószegi Juditot (Tisza), alelnökének Panyi Miklóst (Fidesz) és Dúró Dórát (Jobbik) választotta meg a parlament, a testület tagja lett: Jakab Zsuzsanna (Tisza), Melléthei-Barna Márton (Tisza) és Juhász Hajnalka (KDNP) országgyűlési képviselők.

A Tisza-frakció által kezdeményezett, a kegyelmi ügytől elkülönülő gyermekvédelmi vizsgálóbizottság célja a magyar gyermekvédelmi rendszer strukturális, finanszírozási, fenntartói és személyi válságának feltárása. Jelentését a többi vizsgálóbizottsághoz hasonlóan december 31-ig kell elkészítenie ennek a testületnek is.

Alacsonyabb lehet az Országgyűlés működési költsége

A képviselők 189 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták az Országgyűlésről szóló törvény és egyes azzal összefüggő jogszabályok módosítását, aminek célja a működési költségek csökkentése.

A törvény - összhangban az állami szervekkel kapcsolatban elvárt, a felelős és takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvekkel - rendelkezik az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentéséről.

Jelentős mértékben csökkentik az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit. A tiszteletdíj-kalkuláció alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, a tényleges jövedelmek 10-35 százalék között csökkennek.

A lakhatási támogatás 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52 százalékkal, az alkalmazottakra fordítható keret 30 százalékkal csökken, megszűnik a képviselői mobiltelefon-költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag-elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe.

A törvény elfogadásával az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.

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Kezdőlap    Belföld    Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését

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Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését

Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését
Tisztségviselőket és tagokat választottak négy vizsgálóbizottság élére hétfőn az Országgyűlésben. A parlament egyhangúlag, az ellenzék szavazataival is döntött az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentéséről. Magyar Péter többször is utalt rá napirend előtti felszólalásában, hogy az előző ciklusban képviselőnként 7 milliós keretből gazdálkodtak. Most a tényleges képviselői jövedelmek 10-35 százalék között csökkennek, az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.
 

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