Veszélyes irányt vett a kőolaj ára

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 4,48 dollár (4,81 százalék) növekedéssel 97,57 dolláron állt.

Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon.

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőn arról számolt be, hogy légicsapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Az iráni PressTV televíziós csatorna robbanásokról számolt be az ország több városában, köztük Teheránban, Tabrizban és Iszfahánban. Hétfő reggel légiriadó volt Izrael középső részein, miután Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére.