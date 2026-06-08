Kinyílt a Bernabéu kapuja José Mourinho előtt

Spanyol lapvélemények szerint a 63 éves Mourinho a múlt hónapban hároméves szerződést írt alá a Real Madriddal, azzal a feltétellel, hogy Pérez marad az elnök.

A 79 éves „presidente”, aki a szavazatok 65 százalékát szerezte meg, 2009 óta tölti be megszakítás nélkül a posztot, a múlt hónapban egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a választásokat.

„Megnyertük a választásokat, és továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy további címeket nyerjünk – mondta Pérez. – Büszkék vagyunk arra, hogy a világ legjobb játékosai nálunk játszanak, büszkék vagyunk arra, s arra is, hogy a világ egyik legjobb edzőjét, egy olyan madridistát üdvözölhetünk újra, mint José Mourinho.”

Florentino Pérez a választási kampányában megígérte, hogy klubrekordot jelentő ajánlatot tesz egy meg nem nevezett „nagyszerű játékosért”, ha újraválasztják.

Vasárnap győzött, 21 741 szavazatot szerezve a kihívó, Enrique Riquelme 11 814-ével szemben (35 százalék).