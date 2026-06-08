Új helyzet a magyar tenisznél

A nőknél Bondár helyett már Udvardy a legjobb magyar, aki hat helyet lecsúszva jelenleg a 65., Bondár pedig 18 helyet rontva a 75. helyen áll. Gálfi sem javított, és már csak a 117.

„Jó érzés a nevemet olvasni, mint elsőszámú női magyar teniszező” – nyilatkozta menedzsmentjének tájékoztatása szerint Udvardy. „Lépésről lépésre szeretnék haladni, de bízom benne, hogy hamarosan a legjobb 50-ben leszek. Füvön bármi megtörténhet, a felvezető versenyesek sokat fognak számítani. Sajnos nehéz itthon a füves szezonra felkészülni, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a legjobb formában legyek” – mondta Udvardy, aki a héten s'Hertogenbosch-ban lép pályára, majd Nottinghamben és Eastbourne-ban versenyez Wimbledon előtt.

A férfiaknál a Roland Garroson egyaránt az első fordulóban kiesett Marozsán hét pozíciót rontva a 61., Fucsovics pedig tízet visszacsúszva a 75. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor tíz helyet rontva a 183.

Az élen egyik nemnél sem történt változás, a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. A Garros-bajnok orosz Mirra Andrejeva már a hatodik, a fináléban alulmaradt lengyel Maja Chwalinska 93 (!) pozíciót ugorva a 21. A férfiaknál továbbra is az olasz Jannik Sinner az éllovas, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a Roland Garroson első Grand Slam-serlegét megszerző német Alexander Zverev pedig a harmadik. A párizsi döntős olasz Flavio Cobolli egyéni csúccsal a tizedik.