Kigyulladt egy zalakarosi szálloda alagsora

Több száz embernek kellett elhagynia hétfő hajnalban egy zalakarosi szállodát, amelynek alagsorában kisebb tűz keletkezett – tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kósi Zsolt elmondta: nem sokkal fél három után érkezett a jelzés, hogy az alagsori mosodahelyiségében törölközők kaptak lángra, ami nagy füstöt okozott.

A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet, majd ventilátor segítségével kiszellőztették az alagsort.

Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint fél óra után visszatérhettek az épületbe – tette hozzá a szóvivő. Az MTI információja szerint a szálloda egyik alkalmazottját enyhe füstmérgezéssel vitték kórházba.