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Nyitókép: Getty Images / Tang Ming Tung

Országos gond van a banki utalásokkal

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Országos fennakadást okozott a GIRO egyik elszámolási rendszerében jelentkező hiba, amely miatt számos bankközi átutalás késhet.

A probléma az egész hazai bankszektort érinti, így valamennyi magyarországi pénzintézet ügyfelei tapasztalhatnak csúszást az átutalások teljesítésében. A rendszer üzemeltetője már megkezdte a hiba elhárítását.

„A Bankközi Klíring Rendszert üzemeltető GIRO Zrt. észlelte az IG2 szolgáltatás kapcsán a rendes ügymenettől eltérő működést. A rendes ügymenet helyreállítása jelenleg folyamatban van” – írja a vállalat bejelentése alapján az Index.

Több bank megerősítette a hírt, az OTP Bank felületein az olvasható, hogy „a GIRO elszámolási rendszer külső partneri hibája miatt más bankból nem érkeznek meg a nem azonnali fizetési rendszeren keresztül az OTP Bankba küldött átutalások.”

A hiba következtében a bankok által indított tranzakciókat a GIRO egyelőre nem számolja el, így azok nem jutnak el a kedvezményezett pénzintézetéhez. A probléma elhárításán már dolgoznak, de a fennakadás az egész hazai bankszektort érinti, ezért valamennyi magyarországi bank ügyfelei tapasztalhatnak késedelmeket az utalások teljesítésében.

A probléma az InterGiro2 (IG2) rendszerben jelentkezett, amely a nappali bankközi elszámolásért felel.

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Kezdőlap    Belföld    Országos gond van a banki utalásokkal

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