Egy magyar városnak elege lett a rollerekből, tilalom közeleg

Júliustól tilos lesz elektromos rollerezni Hajdúszoboszló egyes részein – adta hírül az RTL Híradó.

Az elektromos mikromobilitási eszközök tilalma a turisztikai pontokra, az iskolák és a rendelő környékére is vonatkozik. A polgármester szerint azért kell lépniük, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk, és megnőtt a rollerbalesetek száma is.

A korlátozás tehát vonatkozik az e-gördeszkákra, e-biciklikre és segwayekre is, így ezeket az eszközöket a megadott területeken csak tolni vagy kézben vinni lehet majd.

Czeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan kezdődik a turisztikai csúcsszezon, és a lépéssel szeretnék csökkenteni a veszélyhelyzeteket. A városban sebészként dolgozó önkormányzati képviselő, Kerekes László úgy látja, hogy a rollerkitiltás elkerülhetetlen, annyira sok a baleset. Többen azonban úgy vélik, nem lesz visszatartó ereje a rendeletnek.

Hajdúszoboszlón főként a közteresek járőröznek majd a rollermentes zónákban, a szabálysértőket helyszíni bírsággal büntethetik. Az önkormányzat szerint nem a pénzbehajtás a cél, hanem hogy tudatosítsák az emberekben a szabályokat, amit óvodai és iskolai oktatással és új tiltótáblák kihelyezésével igyekeznek elősegíteni.