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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kinevezte a kormány az új országos rendőrfőkapitányt

Infostart / MTI

Dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízták meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.

A Belügyminisztérium közölte: „Magyarország Miniszterelnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 2026. június 8-ai hatállyal visszavonja dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását. A Miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.”

A police.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként tevékenykedett. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2024-ben Kazincbarcika Önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak.

A belügyminiszter korábban a budapesti rendőfőkapitányt is leváltotta, múlt kedden azonnali hatállyal Terdik Tamás helyére Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízták meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.
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