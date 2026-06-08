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Smiling man lying on the couch and shopping online with credit card and laptop
Nyitókép: filadendron/Getty Images

Új gombot kell fejlesszenek a webáruházak

Infostart

Komoly informatikai és jogi fejlesztési kényszer nehezedik a hazai e-kereskedelmi szektorra: június 19-től minden Magyarországon elérhető webshopban kötelezővé válik egy egyszerűen kezelhető, interaktív online elállási funkció integrálása. Az Európai Unió szabályozásával harmonizáló magyar kormányrendelet-módosítás célja, hogy a vásárlástól való elállás folyamata digitálisan ugyanolyan egyszerű legyen, mint maga a megrendelés.

Egy kormányrendelet módosítása alapjaiban írja felül a webáruházak eddigi gyakorlatát. A hatálybalépést követően az üzemeltetők már nem intézhetik el a fogyasztók tájékoztatását az Általános Szerződési Feltételek közé elrejtett passzusokkal, és az sem elégséges opció, ha csupán egy ügyfélszolgálati e-mail-címet vagy kapcsolati űrlapot biztosítanak. A jogszabály értelmében a felületen egy jól látható, közvetlenül használható és félreérthetetlen interaktív elemet kell elhelyezni, amely az EU minden tagállamában kötelező érvényű lesz – írja az origo.hu.

Szigorú formai követelmények és automatizáció

A jogszabály szerint az elállási funkció megnevezése nem lehet általános vagy ködösítő; a „Mégsem” vagy a „Visszaküldés” kifejezések jogilag nem elfogadhatók, a feliratnak egyértelműen a szerződéstől való elállásra kell utalnia. A gomb megnyomásával egy olyan elektronikus űrlapnak kell megnyílnia, amely minimálisan az alábbi adatokat kéri be a fogyasztótól:

  • a vásárló neve és e-mail-címe,
  • a rendelési azonosító,
  • kifejezett, egyértelmű nyilatkozat az elállási jog gyakorlásáról.

A nyilatkozat beérkezését a vállalkozás köteles haladéktalanul és tartós adathordozón (jellemzően automatikus e-mailben) visszaigazolni. A kereskedőknek tartaniuk kell magukat a szigorú pénzügyi határidőkhöz is: az elállás alapján visszajáró teljes összeget a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül vissza kell téríteniük a vevő részére. A funkciónak a szerződéskötéstől számítva legalább a 14 napos törvényi határidő lejártáig folyamatosan elérhetőnek kell maradnia a fogyasztó által választott nyelven.

A határidők számítása

A rendeletmódosítás kizárólag a folyamat digitalizálását és egyszerűsítését célozza, a klasszikus 14 napos, indokolás nélküli elállási jog kereteit nem változtatja meg.

A fogyasztóvédelmi szigorítás mellett a kereskedőknek továbbra is joguk van megtagadni az elállást bizonyos termékkategóriáknál. Nem érvényesíthető a 14 napos elállási jog a nem fizikai digitális tartalmaknál (szoftverlicencek, letöltések), az egyedi igényekre szabott termékeknél, a gyorsan romlandó áruknál, valamint a higiéniai vagy egészségvédelmi termékeknél, amennyiben a fogyasztó a zárt csomagolást a kézbesítés után felbontotta.

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