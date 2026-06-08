Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúlyra

A rendezvény alapvetően arról szól, hogyan lehet a digitális világ mellett újra több közös élmény, figyelem és valódi kapcsolódás a családok életében – nem tiltásokkal vagy riogatással, hanem működő, emberi helyzeteken keresztül – közölték a szervezők. Ennek egyik kiemelt eleme lesz a Képernyők között – családi szituációs előadás.

Mint írják, a jelenetek olyan hétköznapi helyzeteket dolgoznak fel, amelyek ma rengeteg családban ismerősek:

„csak még öt perc”;

„tedd le a telefont”;

figyelemhiány;

videojátékok körüli konfliktusok;

online kortárs nyomás;

szülői bizonytalanság a digitális térben.

A cél nem egy klasszikus szakmai előadás, hanem hogy a nézők sokszor saját magukra ismerjenek, humorral, emberi helyzetekkel és könnyen befogadható formában.

A rendezvény egyébként egész napos családi élménynap lesz közel 30 interaktív állomással, természetközeli programokkal, mozgásos aktivitásokkal, mese- és alkotóprogramokkal.

A rendezvény időpontja:

2026. június 13. (szombat) 10:00–17:00

Helyszín:

Balatonfüred – Gapa Terasz és Parkerdő

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