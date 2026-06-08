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Nyitókép: The Good Brigade/Getty Images

Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúlyra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Alfáktól omegáig – Családi Piknik célja, hogy a családok számára valódi, közös élményeket és gyakorlati kapaszkodókat adjon a mindennapi egyensúlyhoz.

A rendezvény alapvetően arról szól, hogyan lehet a digitális világ mellett újra több közös élmény, figyelem és valódi kapcsolódás a családok életében – nem tiltásokkal vagy riogatással, hanem működő, emberi helyzeteken keresztül – közölték a szervezők. Ennek egyik kiemelt eleme lesz a Képernyők között – családi szituációs előadás.

Mint írják, a jelenetek olyan hétköznapi helyzeteket dolgoznak fel, amelyek ma rengeteg családban ismerősek:

  • „csak még öt perc”;
  • „tedd le a telefont”;
  • figyelemhiány;
  • videojátékok körüli konfliktusok;
  • online kortárs nyomás;
  • szülői bizonytalanság a digitális térben.

A cél nem egy klasszikus szakmai előadás, hanem hogy a nézők sokszor saját magukra ismerjenek, humorral, emberi helyzetekkel és könnyen befogadható formában.

A rendezvény egyébként egész napos családi élménynap lesz közel 30 interaktív állomással, természetközeli programokkal, mozgásos aktivitásokkal, mese- és alkotóprogramokkal.

A rendezvény időpontja:
2026. június 13. (szombat) 10:00–17:00

Helyszín:
Balatonfüred – Gapa Terasz és Parkerdő

További részletek itt.

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