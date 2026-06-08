Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúlyra

A rendezvény alapvetően arról szól, hogyan lehet a digitális világ mellett újra több közös élmény, figyelem és valódi kapcsolódás a családok életében – nem tiltásokkal vagy riogatással, hanem működő, emberi helyzeteken keresztül – közölték a szervezők. Ennek egyik kiemelt eleme lesz a Képernyők között – családi szituációs előadás.
Mint írják, a jelenetek olyan hétköznapi helyzeteket dolgoznak fel, amelyek ma rengeteg családban ismerősek:
- „csak még öt perc”;
- „tedd le a telefont”;
- figyelemhiány;
- videojátékok körüli konfliktusok;
- online kortárs nyomás;
- szülői bizonytalanság a digitális térben.
A cél nem egy klasszikus szakmai előadás, hanem hogy a nézők sokszor saját magukra ismerjenek, humorral, emberi helyzetekkel és könnyen befogadható formában.
A rendezvény egyébként egész napos családi élménynap lesz közel 30 interaktív állomással, természetközeli programokkal, mozgásos aktivitásokkal, mese- és alkotóprogramokkal.
A rendezvény időpontja:
2026. június 13. (szombat) 10:00–17:00
Helyszín:
Balatonfüred – Gapa Terasz és Parkerdő
További részletek itt.