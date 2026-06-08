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Egy horgászúszó a víz felszínén.
Nyitókép: Unsplash

Akkora aranyhalat fogtak Nógrádban, hogy akár 5 kívánságot is teljesíthet

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Újra horogra akadt az Ecsédi-tó egyik legismertebb és leglátványosabb lakója, egy különleges, aranyló színekben pompázó koi ponty. A Heves vármegyei horgásztó közösségi oldalán megosztott beszámoló szerint a ritka külsejű halat a napokban egy horgásznő terelte szákba a tó 9-es számú állásánál.

A köznyelvben csak óriás „aranyhalként” emlegetett példány nem először okoz meglepetést a helybélieknek és az oda látogatóknak: legutóbb szinte pontosan ugyanezen a helyszínen, a 9-es állásról fogták ki 2025 augusztusában – írja a nool.hu.

A hal egyedi, ragyogó arany színezete és impozáns mérete miatt a vízterület egyik legértékesebb és legkeresettebb zsákmányának számít, amelynek kifogása visszatérő esemény a tónál.

A helyi szabályoknak és a kíméletes bánásmódnak köszönhetően a különleges koi pontyot a fényképek elkészítése és a mérlegelés után ezúttal is sértetlenül visszaengedték a tóba, így a jövőben újabb horgászok számára nyújthat életre szóló élményt.

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Kezdőlap    Belföld    Akkora aranyhalat fogtak Nógrádban, hogy akár 5 kívánságot is teljesíthet

aranyhal

horgász

nógrád vármegye

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