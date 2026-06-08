Akkora aranyhalat fogtak Nógrádban, hogy akár 5 kívánságot is teljesíthet

A köznyelvben csak óriás „aranyhalként” emlegetett példány nem először okoz meglepetést a helybélieknek és az oda látogatóknak: legutóbb szinte pontosan ugyanezen a helyszínen, a 9-es állásról fogták ki 2025 augusztusában – írja a nool.hu.

A hal egyedi, ragyogó arany színezete és impozáns mérete miatt a vízterület egyik legértékesebb és legkeresettebb zsákmányának számít, amelynek kifogása visszatérő esemény a tónál.

A helyi szabályoknak és a kíméletes bánásmódnak köszönhetően a különleges koi pontyot a fényképek elkészítése és a mérlegelés után ezúttal is sértetlenül visszaengedték a tóba, így a jövőben újabb horgászok számára nyújthat életre szóló élményt.