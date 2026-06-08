Ki beszél? – új, csaló hívások elleni védelmet kapnak az androidosok

Új funkció élesedik a Google Telefon alkalmazásban. Az Android alapértelmezett híváskezelő appjában a mesterséges intelligencia fogja kiszűrni a személyazonosság-lopásra épülő próbálkozásokat – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

A csalók sokszor a célszemély egyik ismerősének álcázzák magukat az ilyen hívások során, azonban a hívásbonyolító applikáció a jövőben megjelöli azokat a hívásokat, ahol valamilyen furcsaságot észlel, és a felhasználó így időben bonthatja a vonalat.

A Google szerint ez az átverési módszer az egyik legfőbb fenyegetés, ezért időszerűnek tartotta, hogy bevezessen egy kifejezetten erre specializálódott védelmi eszközt. A támadáshoz a rosszindulatú felek meghamisítják egy ismerőse mobilszámát, majd AI-alapú technológiával utánozzák az ő hangját is. A Telefon alkalmazás figyelmeztetése azt fogja kiemelni, hogy valaki „valószínűleg úgy tesz, mintha az ismerőse hívná”.

A régebbi készülékek tulajdonosainak rossz hír, hogy a funkció csak Android 12 és ennél korszerűbb rendszerverziókon működik majd, továbbá feltétel, hogy a megbízható (valódi) ismerősének is a Google Telefon alkalmazást kell használnia.

Az újdonság az operációs rendszer júniusi frissítőcsomagjával érkezik meg a felhasználókhoz, több más változással egyetemben. Utóbbiak közé tartozik még a Personal Safety (Személyes biztonság) nevű alkalmazás megjelenése a 13 éven aluli felhasználók számára. Ezzel „felkészülhet az esetleges vészhelyzetre, és ha bekövetkezik, gyorsan reagálhat rá segítség vagy a szükséges információk kérésével” – írja róla a Play Áruház.