Landolt az amerikai alelnök gépe Budapesten

Az Egyesült Államok alelnöke magyar idő szerint kedden, nem sokkal délelőtt fél 11 után landolt Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőterén. J. D. Vance Budapestre indulása előtt újságíróknak azt nyilatkozta, hogy várja a találkozást „jó barátjával”, Orbán Viktorral.

„Számos, az amerikai–magyar kapcsolatokkal kapcsolatos témáról fogunk beszélni. Nyilvánvalóan Európa, Ukrajna és az összes többi kérdés is elég jelentős szerepet fog kapni” – fogalmazott az amerikai alelnök. Orbán Viktor szintén megosztotta, hogy J. D. Vance már úton van Budapestre, jelezve: „hamarosan kezdünk”.

A program egyik kiemelt eleme a Karmelita kolostorban rendezett közös sajtótájékoztató, amely kedden 13 óra 20 perckor kezdődik, és hasonló formátumú lesz. A hivatalos menetrend szerint kedd délután nagyszabású rendezvényt is szerveznek a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. A délutáni nagygyűlés helyszíne az MTK Sportpark lesz, ahol J. D. Vance és Orbán Viktor is beszédet mond.

Az Index emlékeztet, hogy George W. Bush 2006-os látogatása óta, húsz éve nem járt sem amerikai elnök, sem alelnök Magyarországon.