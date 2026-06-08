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Radnai Márk, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyûlési képviselõ az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Indul egy új intézmény létrehozása: nagy vállalása ez a kormánynak

Infostart / MTI

Hamarosan megkezdődnek a társadalmi részvétel intézmény megalapításának előkészületei – közölte Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, országgyűlési képviselő hétfőn Facebook-bejegyzésében.

Megjegyezte: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértettek abban, hogy a társadalmi részvétel intézményének létrehozása kiemelt fontosságú feladat, ezért hamarosan megkezdődnek az intézmény megalapításának előkészületei.

Felidézte, a választások előtt sokat beszéltek arról, hogy Magyarországon az embereknek újra beleszólást kell kapniuk a közös ügyekbe.

Ez egy olyan vállalás, amely a működő és emberséges Magyarország egyik alapja – tette hozzá.

Vállalom, hogy olyan átlátható és korszerű rendszert fogunk létrehozni, amely lehetőséget ad minden magyar embernek arra, hogy véleményt mondjon, javaslatot tegyen, és részt vegyen a közös döntések előkészítésében. Hiszem, hogyha ez sikerül, többé nem fordul vissza az ország a bukott autokratikus rendszerek felé – fogalmazott Radnai Márk.

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Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter

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A héten ismét ülésezik a parlament, a kormány közzé teheti az uniós forrásokhoz való hozzáférés technikai részleteit. Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy az előző kormányzat ideje alatt „a rendszer lényege volt a korrupció”, komoly nyomás nehezedett rá. A költségvetés helyzete a vártnál rosszabb, a kormány most próbálja felmérni a helyzetet, a jó hír viszont az, hogy a választás óta látott hozamcsökkenés és forinterősödés akár már rövidtávon komoly megtakarítást jelenthet a büdzsében.

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