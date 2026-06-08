Indul egy új intézmény létrehozása: nagy vállalása ez a kormánynak

Megjegyezte: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértettek abban, hogy a társadalmi részvétel intézményének létrehozása kiemelt fontosságú feladat, ezért hamarosan megkezdődnek az intézmény megalapításának előkészületei.

Felidézte, a választások előtt sokat beszéltek arról, hogy Magyarországon az embereknek újra beleszólást kell kapniuk a közös ügyekbe.

Ez egy olyan vállalás, amely a működő és emberséges Magyarország egyik alapja – tette hozzá.

Vállalom, hogy olyan átlátható és korszerű rendszert fogunk létrehozni, amely lehetőséget ad minden magyar embernek arra, hogy véleményt mondjon, javaslatot tegyen, és részt vegyen a közös döntések előkészítésében. Hiszem, hogyha ez sikerül, többé nem fordul vissza az ország a bukott autokratikus rendszerek felé – fogalmazott Radnai Márk.