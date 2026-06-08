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Egy nagy zivatarfelhő egy kicsapó villámmal.
Nyitókép: Unsplash

Betehet a viharos időjárás a foci-vb nyitómeccsének?

Infostart / MTI

Már az elmúlt napok időjárása is elég hisztérikus volt a mexikói fővárosban, és a meteorológusok a Dél-Afrika elleni tornanyitó mérkőzés idejére sem jósolnak sok jót.

A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzése alatt.

A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság találkozó idejére,

a főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem.

A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metróállomásokat le kellett zárni. A szervezők gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban, a tanárok mellett a teherautósofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre.

Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont vb-nyitánynak, a dél-afrikaiak elleni meccs magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Betehet a viharos időjárás a foci-vb nyitómeccsének?

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