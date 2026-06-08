„Az embereket összekovácsoló” filmet akar kiereszteni a kezéből Steven Spielberg

Steven Spielberg legújabb filmje, A leleplezés napja ismét a földönkívüli élettel foglalkozik, amelyhez az Oscar-díjas rendező pályája minden évtizedében visszatért a Tűzfény című 1964-ben készült sci-fije óta.

A magyar mozikban június 10-én bemutatkozó A leleplezés napja fél évszázaddal a Harmadik típusú találkozások után készült. Ám míg az 1977-es film feltételezéseken alapult, Spielberg szerint új alkotása válaszol a korábban feltett kérdéseire. A rendező nem is sorolta a sci-fijei közé: „Ez az első filmem, amit sci-finek fognak tartani, de én nem tekintem annak." Közelebb áll a valósághoz, „sokkal inkább a világ jelenlegi fejlődését tükrözi, az éppen megszülető tudományos felfedezéseket” – idézte az AP hírügynökség.

A 79 éves rendező elárulta, hogy bár évtizedek óta hisz a földönkívüli életben, korábban nem akarta egyértelműen kimondani. „Azt mondogattam: amíg a saját szememmel nem láttam pilóta nélküli légi járművet vagy ufót, addig nem fogom kategorikusan kijelenteni, hogy kívülről származó élet jött ide." Azonban az elmúlt években nyilvánosságra került közvetett bizonyítékok miatt megváltozott a véleménye, mert szerinte ezek „elsöprő” erejűek. „Most már sokkal jobban hajlok arra, hogy azt higgyem, nem mi vagyunk az egyedüli intelligens civilizáció a világegyetemben, mint amikor a Harmadik típusú találkozásokat készítettem” – hangsúlyozta a film trailerjében is.

Margaret Fairchild tévés meteorológus (Emily Blunt) élő adásban szembesül egy rejtélyes incidenssel, amelyet a hatóságok megpróbálnak eltussolni. A leleplezés napjának főhőse, a kiberbiztonsággal foglalkozó Daniel Kellner (Josh O’Connor) a kormány által eltitkolt bizonyítékokat szivárogtat ki az idegenekkel való korábbi találkozásokról, de menekülni kényszerül, mert egy titkos szervezet főnöke (Colin Firth), aki meg akarja akadályozni, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen azokról, el akarja hallgattatni. Spielberg a forgatókönyvet rendszeres alkotótársával, David Koepp-pel írta, akivel a Jurassic Park és a Világok harca című filmjein is együtt dolgozott.

A rendező az interjúban elárulta, hogy a négy éve elkészült A Fabelman család után nehezen talált rá a következő projektjére, mivel ez az önéletrajzi film olyan volt számára, mint egy terápia. Igaz, hogy költséges, 40 millió dollárba került, de a Universal fizette – idézte fel nevetve.

A leleplezés napjának ötlete azonban ismét lázba hozta, Koepp szerint Spielberg megszállottan dolgozott a szkripten, amelyhez ihletet merített a Képviselőház Nemzetbiztonsági Albizottságának 2023-as meghallgatásából is, amely az azonosítatlan rendellenes jelenségekkel (UAP) foglalkozott.

A film nem csupán izgalmas üldözős mozi, hanem mélyen humánus alkotás is:

bár az idegenekről szól, valójában az empátiára hívja fel a figyelmet,

ami Spielberg szerint a mai megosztott világban sokszor hiánycikknek tűnik. „Az empátiáról és az emberek összekovácsolásáról szól” – mondta erről csütörtökön a BBC Newsnak, a film londoni premierjén hozzátéve, hogy egy olyan esemény, mint az idegenek létezésének felfedezése, „összekovácsolná az embereket”.

A 80. évéhez közeledő rendező ugyanakkor rendületlenül optimista a mozi jövőjével kapcsolatban: „A közönség ad hitet nekem a filmekben" – mondta, hozzátéve, hogy az embereknek szükségük van a közös filmnézés élményére, és ez ad neki erőt ahhoz, hogy folytassa a filmkészítést. Spielberg jövendőbeli terveivel kapcsolatban megemlítette, hogy nagy álma egy klasszikus western. „Mindig is úgy éreztem, hogy az Indiana Jones kalandjairól szóló filmek hasonlítanak a westernekre. Amikor Harrison (Ford) lóra szállt, rögtön vágyakozni kezdtem egy igazi western megrendezésére” – mesélte.

A leleplezés napja Spielberg 35. filmje. Azokkal a szereplőkkel tud azonosulni, „akik nem félnek a velük történő rejtélyes eseményektől, és akik a túlélésükért küzdenek azzal, hogy megpróbálják kideríteni, amit még nem tudnak” – mondta a rendező az interjúban.