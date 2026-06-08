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Nyitókép: Pixabay

Az ukrán gabonáról vitáznak az Országgyűlés bizottságában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán gabonabehozatal tiltásának módjáról vitáztak a képviselők az Országgyűlés agrár- és élelmiszerbiztonsági bizottságának hétfői ülésén.

Fideszes és KDNP-s képviselők tiltó törvényjavaslatát nem vették tárgysorozatba a kormánypártiak, az agrárminiszter indoklása szerint ugyanis egy kormányhatározat megnyugtatóan kezeli az ukrán gabonaimport kérdését, visszaállítva a behozatali tilalmat.

Papp Zsolt (Fidesz) az ellenzéki előterjesztést azzal indokolta: az import piaci nehézségeket okozhat, mert az ukrán gazdák más körülmények között, olcsóbb alapanyagokkal dolgoznak, felhasználva akár tiltott növényvédőket is. A behozatali tilalomról szóló törvény az országhatáron kívül tartaná az ukrán gabonát és megvédené a magyar gazdák piacait – tette hozzá.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a május 22-i kormányhatározat megnyugtatóan rendezte az ukrán gabonaimport kérdését, visszaállítva a behozatali tilalmat.

Pócs János (Fidesz) szerint az Európai Bizottság elnöke követelte az új kormánytól az ukrán gabona beengedését. A szállítmányok átmenetileg el is jutottak Magyarországra, így ebben az időszakban jelentősen csökkentek a felvásárlási árak, ami hosszabb távon tönkreteheti a gabonatermelőket – hangsúlyozta.

A tárcavezető közölte, hogy

az import mennyisége nem tért el a 2025-östől az előző hónapban, Ursula von der Leyen pedig nem kérte az ukrán szállítmányok beengedését.

Bóna Szabolcs szerint hosszabb távon a kereskedelmi korlátozás helyett a minőségellenérzés lehet a megoldás, a tiltott növényvédőkkel előállított gabonát ezzel lehetne távol tartani a belföldi piactól. Hozzátette, hogy az árszinteket a globális viszonyok alakítják, nem az ukrán importnyomás, a külső hatásokat megfelelő védelmi mechanizmusokkal lehetne a továbbiakban mérsékelni.

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Kezdőlap    Belföld    Az ukrán gabonáról vitáznak az Országgyűlés bizottságában

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