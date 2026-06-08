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Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Drónok hatoltak be egy NATO-ország és Moldova légterébe

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Lettországba behatoló szerkezetet a NATO vadászgépei leszedték, Moldovában viszont becsapódott a határsértő. Még nem tudni, melyik háborús fél gépeiről van szó és miért mentek ennyire félre.

Berepülő drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét – közölték hétfőn a két ország hatóságai.

A balti ország légterébe belépő drónt NATO vadászgépek lőtték le. A lett hadsereg jelentése szerint az orosz elektronikus hadviselés által eltérített drón sértette meg a lett légteret. A drón eredetéről és típusáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek a közlemény szerint.

Az utóbbi időben több ukrán drón is belépett a lett légtérbe, ezért a helyi hatóságok korábban tájékoztatták az ország keleti részén élőket a potenciális veszélyről.

A hétfői incidens alatt a lakosoknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket, a riasztást a drón lelövése után feloldották.

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.

A moldovai megfigyelőrendszerek éjjel 0:20-kor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén – számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai „egy korábbi robbanásra” utalnak.

A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát eredetük és az incidens körülményinek megállapítására.

„A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve” – hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.

Maia Sandu elnök vasárnap arról beszélt, az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.

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Kezdőlap    Külföld    Drónok hatoltak be egy NATO-ország és Moldova légterébe

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Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Lettország és Moldova légterét is megsértette hétfőre virradóra egy-egy berepülő drón. A lett légtérbe tévedő drónt a NATO vadászgépei lőtték le, a moldovai légteret megsértő drón egy település közelében zuhant le. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint az ukrán haderő idén már több mint 600 km²-nyi területet szabadított fel az orosz megszállás alól. Csak májusban 100 km²-rel több területet hódítottak vissza az ukránok, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ezek alátámasztják azokat a korábbi megfigyelői számításokat, melyek szerint a 2023-as ukrán ellentámadás óta idén májusban először lett negatív az orosz területszerzés mérlege. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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