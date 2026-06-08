Eldőlt, ki lesz a Demokratikus Koalíció elnöke

Varju László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke azután, hogy Dobrev Klára és vele együtt a teljes elnökség lemondott a katasztrofális választási vereség után április 12-én – tudta meg a HVG.

Az elnöki pozícióért Varju Lászlón kívül Bakk István és Nógrádi Róbert József indult a rendkívüli tisztújításon, de végül csak Varju László és Bakk István közül lehetett választani a június 3. és 7. között megtartott online szavazáson.

Bakk István viszont visszalépett a jelöltségtől, így Varju László lesz a párt elnöke. Bakk István a tagoknak kiküldött tájékoztatás szerint „tovább akar dolgozni a pártért”, így jelölt marad az alelnöki és az elnökségi tagi tisztségre.

Az alelnöki és elnökségi pozíciókról a szombati konresszuson döntenek majd. A vezetés megbizatása 2027 februárjáig tart, akkor ugyanis rendes tisztújítást is tartanak majd.

Bakk István levelet is írt a tagoknak, amelyben úgy fogalmazott: „Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy a pártban van élet, van vita, van akarat és van tenni akarás. Ez önmagában eredmény. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a tisztújítás során egyre erősebbé vált egy olyan törésvonal, amely hosszabb távon gyengítheti a közösségünket.”

A politikus szerint a Demokratikus Koalíciónak most nem újabb belső harcokra van szüksége, hanem összefogásra, ezért visszalépett az elnökjelöltségtől.

A HVG információi szerint a párton belül korábban alapvetően kétféle véleménnyel lehetett találkozni. Voltak, akik a párt előző korszakának lezárását szorgalmazták, ennek részeként pedig elkerülhetetlennek látták, hogy az elmúlt években ismertté vált politikusok ne kapjanak már semmilyen pozíciót a júniusi tisztújításon. Mások szintén a megújulást sürgették, ők viszont azt is elképzelhetőnek tartották, hogy ez lehetséges a korábban ismertté vált politikusokkal is.