„Helyzetbe kell hozni a vasúton az árufuvarozást” – kevesebb az áru, nagyobbak a költségek

További költségnövekedést mutatnak az ágazatban a vasúti árufuvarozási költségindex számai – mondta el az InfoRádióban Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója.

Több mint 11 százalékkal növekedtek a vasúti áruforozó vállalatok költségei, és ezeket egyértelműen látszik, hogy nem tudták átterhelni az ügyfelekre, mindezt annak ellenére, hogy az látszik a vasúti árufuvarozási piacon, hogy 2022-höz képest több mint 12 millió tonna áru „tűnt el” a vasútról.

A csökkenő tendencia ellenére a kombinált fuvarozás több mint 11 százalékkal tudott növekedni – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A vasúti árufuvarozás csökkenő volumenének megállítása érdekében kétfajta stratégiát kellene követni.

Egyrészt a vastigényes termékek szárítása esetében megőrizni a jelenlegi volumeneket, ez azt jelenti, hogy olcsóbbá kellene tenni egyértelműen a vasúti áruszállítást, a költségek csökkentése, ösztönzők és támogatások révén,

másrészr a vasút elérhetőségének növelése által az iparvágányok revitalizációján keresztül, illetve az úgynevezett kombinált fuvarozás terén pedig egy hatékony kombinált fuvarozási rendszert kellene létrehozni Magyarországon.

Hódosi Lajos szerint a legsürgetőbb feladat a védett üzemanyag kiterjesztése lenne a vasúti szektorra,

ami jelenleg több mint 100 millió forintos többletköltséget és egyértelmű versenyhátrányt jelent számukra. Megjegyezte az árufuvarozás 16 százaléka dízelvontatással történik, a teljes vasúti szektor évente több mint 29 millió liter dízel üzemanyagot vesz igénybe.

Az energia terén a másik ilyen terület a vontatáshoz szükséges villamos energia, ahol most a költségek jelentősen megugrottak az elmúlt időszakban. Egyrészt az úgynevezett kárpénzügyi eszköz, valamint a rendszerhasználati díj növekedése miatt. Ez éves szinten akár 3-4 milliárdos költségnövekedést is okozhat az idei évben a vasútvállalatok számára.

Az ügyvezető igazgató elmondta, a versenyképesség alapját jelentő infrastruktúra állapota is folyamatosan romlik,

a vonalak több mint felén sebességkorlátozások vannak,

miközben az elmúlt másfél évben 23 százalékkal emelkedtek a pályahasználati díjak.

„Az új kormányzattal már felvettük a kapcsolatunkat, és reméljük, hogy rövid időn belül már versenyképességi kérdéseket meg tudjuk vitatni, amelyek rövidtávon, illetve középtávon tudnák segíteni a vasúti erőforrás megerősítését és versenyképességének javítását” – mondta Hódosi Lajos, aki szerint a gazdaság újraindításának elengedhetetlen feltétele a vasúti árufuvarozás helyzetbe hozása.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.