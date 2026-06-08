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Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Donad Trump az asztalra csapott

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn.

(Cikkünk frissül.)

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta: „Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést”.

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