Donad Trump az asztalra csapott

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Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta: „Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést”.
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Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta: „Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést”.
Közel 9 százalékkal emelkedett a Marvell Technology árfolyama a hétfői piacnyitás előtti kereskedésben, miután bejelentették, hogy a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó vállalat bekerül az S&P 500 indexbe - jelentette a Cnbc.
A ma esti lille-i mérkőzésen búcsúzik el a a hazai közönségtől a játékosként és edzőként is világbajnok francia szakvezető, Didier Deschamps.
Israel carried out air strikes on Iran after Tehran began firing missiles at Israel on Sunday. Donald Trump earlier told both countries to stop "shooting".