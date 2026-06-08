Donad Trump az asztalra csapott

Országgyűlés Magyar Péter: „név szerint tudnunk kell, kik hagyták cserben a gyermekeket”

Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte meg a kétnapos ülést az Országgyűlés. Gyermekvédelmi vezetőket menesztett a kormány, és létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártérítési alapot. Hétfőn megválasztják négy parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait. A képviselők fizetése is napirendre kerül, jelentősen csökkentik a képviselői fizetést és költségkeretet. Várhatóan ma felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását. A héten a nagy korrupcióellenes törvénycsomagot is benyújtják a Háznak. Várhatók szócsaták is hétfőn: interpellációk és azonnali kérdések is lesznek.