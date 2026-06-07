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Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Elhunyt az Óbudán e-rollerrel elgázolt életvidám idős férfi

Infostart

Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos-átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon, ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet.

A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékségbe tartott. Az ütközés erejétől a férfi több métert repült, és a helyszínen azonnal elveszítette az eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna – számoltunk be korábban az Infostarton.

Családapa és kutatóvegyész az áldozat

Az elhunyt férfi lánya a Bors című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy édesapja nyugdíjazásáig gyógyszerkutató vegyészként dolgozott, három gyermeket nevelt fel, és aktív életet élt: hobbiként asztalossággal, kertészettel és számítástechnikával foglalkozott.

A család tájékoztatása szerint

a férfi a feleségével a jövő évben esedékes aranylakodalmukra készült.

Az áldozat hozzátartozói a tragédia kapcsán arra kérték az elektromos rollert használókat, hogy legyenek tisztában a jármű veszélyeivel, és minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben büntetőeljárást indított a balesetet okozó rolleres ellen. A korábban megszólaltatott szakjogász szerint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elkövetett, immár halálos kimenetelű gázolásért a jármű vezetője letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.

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