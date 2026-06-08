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Kitölti szavazólapját egy rendõr az örményországi parlamenti választásokon Jerevánban 2026. június 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vahram Bagdaszarján

Európa vagy Oroszország? – Eldőlt, merre tovább Örményország

Infostart / MTI

Örményországban Nikol Pasinján miniszterelnök Nyugat-barát Polgári Egyezség pártja nyerte meg a vasárnap megrendezett parlamenti választást a hétfőn közzétett végeredmények szerint.

A választási bizottság közölte: a választók 49,8 százaléka a kormányzó pártra adta le szavazatát. A Polgári Egyezség ezzel 61 mandátumhoz jutott a 105 fős törvényhozásban.

A Moszkva-barát örmény-orosz milliárdos, a vagyonát Oroszországban szerző Szamvel Karapetján vezette Erős Örményország párt lett a második a voksok 23,3 százalékával. A Robert Kocserján volt államfő nevével fémjelzett Örményország Szövetség pedig a harmadik helyen végzett a szavazatok kevesebb mint 10 százalékával. A Virágzó Örményország nevű párt is bejut a parlamentbe a voksok 4 százalékával. A három fő oroszbarát formáció így együttesen a szavazatok 37 százalékát kapta meg.

A választási részvétel 59 százalék volt, ami jelentős emelkedést jelent a 2021-es, 49 százalékos részvételhez képest.

A kormányfő már a részeredmények ismeretében győzelmet hirdetett, „történelmi jelentőségű sikernek” nevezve az eredményt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gratulált Pasinjánnak a választási eredményhez.

„A 2018-as bársonyos forradalom szellemisége él és virul. Nagyra értékeljük partneri kapcsolatunkat a demokratikus Örményországgal, amely egyre közelebb kerül Európához. Örményország számíthat ránk” – írta von der Leyen a közösségi médiában.

Az első eredmények alapján úgy tűnik, hogy az örmények az „európai jövőre” szavaztak – reagált hétfő reggel az első adatokra Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

„A szavazatokat még számolják, de most úgy tűnik, hogy Örményország népe, bár erős orosz nyomásnak volt kitéve, mégis az európai jövőt választotta, ami jó hír. Természetesen a lehető legtöbb támogatást megpróbáljuk megadni nekik, például a jövőbeni reformokat illetően” – posztolt Nicosiából az uniós politikus.

A kormány megdöntésére tett kísérlet vádja miatt jelenleg háziőrizetben lévő Szamvel Karapetján csalással vádolta meg a kormányt, és az Interfax orosz hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy „a választásnak még nincs vége, és (a hatóságok) nem fogják megszerezni az óhajtott győzelmüket”.

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Kezdőlap    Külföld    Európa vagy Oroszország? – Eldőlt, merre tovább Örményország

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Európa vagy Oroszország? – Eldőlt, merre tovább Örményország

Európa vagy Oroszország? – Eldőlt, merre tovább Örményország

Örményországban Nikol Pasinján miniszterelnök Nyugat-barát Polgári Egyezség pártja nyerte meg a vasárnap megrendezett parlamenti választást a hétfőn közzétett végeredmények szerint. Ez a Nyugat-barát-irány, de közben az országot nagyon erősen fenyegeti az orosz függés, az oroszok szankciókat vezettek be, és a gázcsapot is elzárhatják.
 

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