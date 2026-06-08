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2015. december 19-én a londoni Stamford Bridge stadionban készített kép Roman Abramovics orosz üzletemberről, az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában játszó Chelsea tulajdonosáról. A brit kormány 2022. március 10-én bejelentette, hogy újabb orosz oligarchák, köztük Abramovics és Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója ellen jelentett be szankciókat, válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. A büntetőintézkedések alapján a brit kormány mindegyikük nagy-britanniai vagyoneszközeit befagyasztja és megtiltja, hogy beutazzanak az országba.
Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Akcióban az egyetlen orosz ember, akit az ukránok elviselnek

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Ukrajna ellen indított háború emlékezetes módon megfosztotta Roman Abramovicsot kedvenc játékszerétől, a Chelsea futballklubtól. A brit hatóságok a Putyin-rendszer tagjának kiáltották ki az oligarchát, aki, ennek ellenére úgy tűnik, nemrég személyesen is találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel.

Hiába állította, hogy ő a háború elszenvedőit segítené, mindkét oldalon, és korábban is próbált közvetíteni, Oroszország bírálói szerint Roman Abramovics közvetetten felelős az Ukrajna elleni invázióért.

Az orosz milliárdos politikai pályafutása abban merült ki, hogy kevesebb, mint egy évig parlamenti képviselő, majd az elszegényedett, távol-keleti Csukotka régió kormányzója volt. Arrafelé népszerűségnek örvendett, annak ellenére, hogy ritkán látogatott oda, viszont pár milliárd dollárt költött a területre.

A 2022-ben indított invázió kezdetén Abramovics megpróbált közvetíteni Kijev és Moszkva között az akkori, isztambuli béketárgyalások idején.

Nagy-Britanniában viszont, ahol sokáig élt, azonnal kemény szankciók alá helyezték: befagyasztották a vagyonát, utazási tilalommal sújtották és a sikeres Chelsea futballklub eladására kényszerítették.

Abramovics ezek után is közvetített, például az egy ideig érvényben lévő ukrán gabonaszállítási alkuban és orosz-ukrán foglyok és elesett katonák cseréjében. Egy ukrán forrás úgy jellemezte: „ő az egyetlen orosz, akit az ukránok elviselnek”.

A Financial Times című lap most olyan fülest kapott, hogy Volodimir Zelenszkij meghívására Abramovics Kijevben járt, azért, hogy ő adja át az ukrán elnök ajánlatát Vlagyimir Putyinnak a közvetlen találkozóra. Ha ez valóban igaz, akkor Abramovics 4 éve először találkozott Zelenszkijjel.

Az ukrán elnök a múlt héten nyílt levélben sürgette az orosz államfőt közvetlen béketárgyalásokra, annak ellenére, hogy 2022-ben egy olyan rendeletet adott ki, amelyet sokáig úgy értelmeztek – különösen az orosz oldalon –, hogy megtiltotta a tárgyalásokat Putyinnal.

A most publikált nyílt levéllel gyakorlatilag félretolta a rendeletet. Miközben vitriolos bírálattal illette Putyin kormányzását, azzal érvelt: nem lehet a közvetítéssel próbálkozó amerikai kormányzatra várni, amikor Donald Trump Iránnal van elfoglalva.

Abramovics vélhetően maga továbbította az üzenetet Putyinnak, aki azonban nem hatódott meg.

Pénteken, a Szentpétervári Gazdasági Fórumon – amelyet „az orosz Davosnak” is neveznek – azt mondta: „nincs haszna találkozni Zelenszkijjel”. Annyit megerősített, hogy találkozott „az orosz üzleti körök egyik képviselőjével”.

A fórum első napján Ukrajna masszív dróntámadást indított az orosz város és a régió ellen. A találatot kapott olajterminál füstje a városközpontban is látható volt. Az előző nap viszont az oroszok csaptak le több ukrán városra, 23 ember halálát okozva.

Így most nem tudni, ismét előtérbe kerülhet-e, Roman Abramovics, mint közvetítő. Maga az oligarcha igyekezett tagadni azokat az állításokat, hogy közel állna Vlagyimir Putyinhoz. Bár izraeli állampolgársága is van, hírek szerint egy drága isztambuli negyedben bérel lakást, havi 40 ezer dollárért és ideje nagy részét ott tölti.

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