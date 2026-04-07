„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance amerikai alelnökkel való találkozója után – videó

A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is.

Kedden 17 órától J. D. Vance és Orbán Viktor nagygyűlésen vesz részt az MTK Sportparkban, ahol várhatóan beszédet is mondanak.