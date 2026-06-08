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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke megnyitja a 23. labdarúgó-világbajnokság nemzetközi sajtóközpontját a Texas állambeli Dallasban 2026. június 1-jén. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között tizenhat városban, 48 csapat részvételével.
Nyitókép: MTI/AP/Tony Gutierrez

Nem csak a futballról szól: a vb igazi nyertese nem is a győztes csapat lehet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Dollármilliárdokat zsebelhet be a FIFA a héten kezdődő labdarúgó világbajnokságból – ez derült ki a nemzetközi futballszervezet saját becsléséből. Az adatokból az is kiderül, hogy az utóbbi hat vb idején egyre emelkedett a bevétel, a mostani már közel háromszorosa lesz a 2010-esnek.

A világ legnagyobb sporteseménye nemcsak a futballról, hanem minden eddiginél több pénzről is szól. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA rekordbevételre számít a csütörtökön kezdődő, amerikai–kanadai–mexikói rendezésű vb után.

Mennyi pénz is folyhat be a FIFA kasszájába?

A szervezet saját becslése szerint a most lezáruló négyéves ciklus bevétele eléri a 13 milliárd dollárt, amelyből csak ez a világbajnokság közel 9 milliárd dollárt termelhet. Ez több mint 70 százalékos növekedést jelent az előző ciklushoz képest, és több mint kétszerese a 2018-as világbajnokságot magában foglaló időszak bevételeinek.

A legtöbb pénz továbbra is a televíziós közvetítési jogokból érkezik, amelyek közel 4 milliárd dollárt hozhatnak. A szponzorációs bevételek várhatóan meghaladják az 1,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedést azonban a jegyeladások és a VIP-csomagok jelentik. A FIFA ezen a területen több mint 3 milliárd dolláros bevételre számít, egyes szakértők szerint azonban a végső összeg akár a 7 milliárd dollárt is elérheti.

A drágulás hátterében részben az áll, hogy jelentősen kibővítették a tornát. A korábbi 64 mérkőzés helyett ezúttal már 104 meccset rendeznek. Emellett a FIFA saját hivatalos jegyértékesítési platformot is működtet, ahol az újra eladott jegyek után a vevőktől és az eladóktól egyaránt jutalékot szed.

Ez az üzleti szemlélet komoly bírálatokat váltott ki.

Szurkolói csoportok szerint, ha valaki egészen a döntőig követi minden meccsre a csapatát, akkor ma már több mint ötször annyit adhat ki, mint a 2022-es katari világbajnokság idején. Miközben az amerikai gazdaság is profitálhat a vb-ből, New York és New Jersey állam főügyészei vizsgálatot indítottak az általuk „lehetetlenül magasnak” nevezett jegyárak miatt.

A drága jegyek miatt érkezett panaszokra válaszul a FIFA kisebb mennyiségben, olcsó jegyeket tett hozzáférhetővé, azzal a kommentárral, hogy árakat a helyi piachoz igazítják. Az egyik, európai drukkereket tömörítő szervezet szerint a marketingcsapatok célja mindig is a bevételek maximalizálása volt és ezt „ilyen hülye megoldásokkal” próbálják elfedni.

Kérdéseket vet fel az is, hogy mire fordítják a rekordbevételt. A FIFA szerint a pénz jelentős része világszerte a futball fejlesztésére megy. A FIFA Forward program keretében mind a 211 tagszövetség azonos támogatást 8+3 millió dollárt kap, függetlenül az ország méretétől – egyrészt „futballspecifikus projektekre” másrészt új létesítmények építésére. Gianni Infantino vezetése alatt ezek az összegek nyolcszorosan emelkedtek.

A bírálók szerint ez a rendszer nem feltétlenül szolgálja hatékonyan a sport fejlődését a nagy népességű országokban (Indiának és Kínának például több, mint 1 milliárd lakosa van), és nem mindig világos, pontosan hogyan használják fel a támogatásokat.

A FIFA viszont azt állítja: független könyvvizsgálók ellenőrizik a pénzt, a világbajnokságból származó bevételeket pedig a férfi-, női- és utánpótlás-labdarúgás fejlesztésére fordítják világszerte.

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