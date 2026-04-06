A kormányfő szerint nincs veszélyben Magyarország gázellátása – a nap hírei

Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a Török Áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell – jelentette ki a miniszterelnök Kiskundorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután utazott a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok Magyarkanizsa közelében, a vezeték közelében mintegy 4 kilogramm robbanóanyagot találtak két hátizsákban.

A Kreml Kijevet feltételezi a szerbiai gázvezeték veszélyeztetése mögött, bár erre nincs kétséget kizáró bizonyíték – nyilatkozta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov azt mondta: korábban a kijevi rezsim már részt vett ilyen szabotázscselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen. Az ukrán külügyi szóvivő korábban cáfolta, hogy Ukrajnának köze lenne a szerbiai robbanóanyagos akcióhoz.

A szabotázsakció kapcsán a Tisza Párt az eset teljes körű kivizsgálását és a kritikus infrastruktúrák átlátható védelmének erősítését sürgette, továbbá felszólította a miniszterelnököt, hogy hagyjon fel a pánikkeltéssel. A DK a kormány felelősségét vetette fel, és szerintük az ügy rámutat az energetikai biztonság sérülékenységére. A Mi Hazánk Mozgalom határozottabb határvédelemre és fokozott biztonsági intézkedésekre szólított fel. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ironikus hangvételű posztban reagált.

Megkezdte munkáját az a nemzetközi megfigyelő misszió, amely a kampány utolsó hetét és az országgyűlési választás teljes folyamatát figyelemmel kíséri. A csaknem 100 fős testületben 4 kontinens 10 országából érkeztek szakértők és választási megfigyelők.

Nyílt levélben szólították fel volt baloldali politikusok a függetlenként vagy a kispártok színeiben induló országgyűlési képviselő-jelölteket, hogy az Orbán-rendszer leváltása érdekében lépjenek vissza a jelöltségtől. Úgy fogalmaznak: most nem a pártok parlamenti jelenlétéért, hanem a magyar baloldal jövőjéért és a társadalmi bizalom megtartása érdekében kell áldozat hozni.

Az április 12-i parlamenti választáson a Tisza Párt központi eredményváróját Budapesten, a Parlamenttel szemben, a Batthyány téren tartják. Az esemény este 6 órakor kezdődik.

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – közölte az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta, hogy nemzeti örökségünk, például a matyóhímzés, a tokaji aszú vagy a gulyásleves, hozzájárul identitásunk megőrzéséhez.

A Kreml nem értesült arról, hogy áprilisban Kijevbe látogathat Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje – közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov hozzátette, az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások jelenleg szünetelnek.

Iránt visszautasította a tűzszünetet, a perzsa ország a háború végleges lezárását akarja. Ezt a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül üzenték meg az Egyesült Államoknak. Korábban az Axios portál számolt be arról, hogy közvetítőn keresztül egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai elnök a hírportálnak nyilatkozva úgy vélte, van esély a megállapodásra. Donald Trump közölte, ha nem kötnek egyezséget, az amerikaiak mindent szétbombáznak Iránban.

Irán csak akkor nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost, ha a tranzitdíjból kártalaníthatják az országot a háborúban elszenvedett veszteségekért. A Forradalmi Gárda szerint új rendet alakítanak ki a Perzsa-öbölben és a tengeri útvonal sosem lesz már olyan, mint a harcok előtt; különösen az Egyesült Államok és Izrael számára.

Drónokkal támadta Irán a Kuvaithoz tartozó, Bubján-szigeteken lévő amerikai katonai támaszpontot. Az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője bejelentette, a bázison műholdas felszerelést és lőszerraktárt támadtak. Az iráni külügyi szóvivő pedig arról számolt be, hogy megfogalmazták követeléseit a tűzszüneti ajánlatra, de a részleteket később teszik közzé.

Az izraeli hadsereg likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét egy légicsapásban – közölte az Izraeli Védelmi Erők és a védelmi miniszter. Jiszrael Kac tájékoztatása szerint Madzsid Khadami a szervezet egyik legmagasabb rangú vezetője volt, akit nemrég neveztek ki tisztségébe. Izraeli beszámoló szerint kiktatták Irán petrolkémiai termelésének 85 százalékáért felelős üzemeket is.

A pápa szerint az igazságot gyakran a fake news, azaz a hazugság, rejtett célzás vagy alaptalan vádaskodás rejti el, de az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren húsvéthétfőn mondott beszédében a Krisztus feltámadását hírül adó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe. Kijelentette: az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték.