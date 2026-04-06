Leszüretelt fűszerpaprika az Univer Agro Kft. ültetvényén, Szentkirály határában 2016. október 5-én. A térségben 250-300 család termel fűszer- és pritaminpaprikát az Univer Zrt. részére, amelyből évente 5000 tonnát dolgoznak fel ételízesítőnek. Idén a Piros Arany és az Erős Pista ételízesítőkkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye.
500 milliós többletforrás a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

Nagy István hangsúlyozta: kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokaji aszúra vagy épp a gulyáslevesre. Mind-mind hozzátartoznak magyarságunkhoz, és régóta gazdagítják hungarikumaink sorát – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek igazából hozzájárulnak nemzeti identitásunk megőrzéséhez.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy mára százra bővült a hungarikumok száma és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 ezer nemzeti értéket tartanak nyilván. A helyi közösségek értékmentő munkája ehhez nélkülözhetetlen – fűzte hozzá.

Ismertetése szerint az agrártárca kiemelten támogatja ezt a tevékenységet, ezért 2013 és 2025 között csaknem 9,2 milliárd forintot fordítottak a több mint 3600 hungarikum projekt támogatására.

Az idei pályázati felhívásra pedig 573-an jelentkeztek, közel 1,9 milliárd forint támogatási igénnyel, de a nagy érdeklődésre tekintettel a keretet 500 millió forinttal, 1 milliárd 150 millió forintra emelte az agrártárca, így több mint 100 további projekt kaphat támogatást – sorolta.

A miniszter szerint mindez azért fontos, hogy ezek a kezdeményezések tovább gazdagítsák közös értékeinket, és erősítsék az összetartozásunkat határon innen és határon túl.

„Legyünk büszkék a nemzeti értékeinkre és vigyázzunk a kulturális örökségünkre, hisz ez a magyarság megmaradásának záloga” – hívta fel a figyelmet Nagy István.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak. Az amerikai elnök, keleti parti idő szerint hétfő délután a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban. Trump egyik mondatában jelentős fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben, mely szerint akár már holnap éjjel képes lenne kiiktatni a közel-keleti államot. A sajtótájékoztató idejére némileg visszaesett a főbb indexek emelkedése. A kereskedési idő végére azonban pozitívban tudtak maradni a legfontosabb amerikai indexek. Az S&P 500 árfolyama 0,45%-kal került feljebb, a Dow Jones pedig 0,36%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A Nasdaq 0,54%-os pluszban zárt.

