Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

A 15-pontos amerikai békejavaslatra adott, tíz pontból álló iráni válasz egyebek között olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kidolgozása, az Iszlám Köztársaság elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút.

A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el –mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy "egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot".

„Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni”

– hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva. „Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.

„Az idő telik – 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk” – fogalmazott akkor Donald Trump.