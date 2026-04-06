ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.1
usd:
330.36
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
flags of USA and Iran
Nyitókép: Racide/Getty Images

Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

Infostart / MTI

Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború tartós lezárását akarja – jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.

A 15-pontos amerikai békejavaslatra adott, tíz pontból álló iráni válasz egyebek között olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kidolgozása, az Iszlám Köztársaság elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút.

A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el –mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy "egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot".

„Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni”

– hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva. „Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.

„Az idő telik – 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk” – fogalmazott akkor Donald Trump.

Kezdőlap    Külföld    Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

egyesült államok

irán

közel-kelet

tűzszünet

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat

Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Mit teszünk az asztalra húsvétkor? Mire költünk kevesebbet? És mi az, amin még az infláció mellett sem spórolunk? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch as Artemis astronauts about to travel farther from Earth than any humans before

Watch as Artemis astronauts about to travel farther from Earth than any humans before

In the next few hours, the four astronauts will travel on a looping path around the far side of the Moon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 18:54
Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben
2026. április 6. 18:20
Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték
×
×