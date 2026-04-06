ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.22
usd:
329.72
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Amerikai támaszpont ellen intézett támadást Irán Kuvaitban

Infostart / MTI

Irán dróntámadást intézett a Kuvaithoz tartozó Bubján-szigeteken lévő amerikai katonai támaszpont ellen – jelentette be az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője az iráni állami média által hétfőn közzétett videóüzenetben.

Ebrahim Zolfakari elmondta, hogy Irán műholdas felszerelést és lőszerraktárt támadott, emlékeztetve arra, hogy a szigetre az amerikai erők a kuvaiti Árifdzsán bázis elleni iráni támadások nyomán helyezték át a székhelyüket.

Árifdzsán ellen a konfliktus kitörése óta Irán többször hajtott végre műveletet.

Korábban a kuvaiti hadsereg már bejelentette, hogy az országot drón- és rakétatámadás érte hétfőre virradóra, az ország egészségügyi tárcája pedig azt közölte, hogy a légvédelem által megsemmisített légi eszközök lehulló darabjai több embert megsebesítettek.

Mindeközben az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, hétfőn ismét támadás ért egy teheráni egyetemet, amelynek rektora azt közölte, a műveletben senki nem halt meg.

Mohammed Reza Aref első alelnök azt mondta, a műveletet bunkerromboló bombákkal követték el, a támadást pedig "Donald Trump (amerikai elnök) őrültsége és a tudatlansága szimbolumának" nevezte.

„Nem érti meg (Trump), hogy Irán tudása nem a betonban rejlik, hanem tanáraink erejében”

– jelentette ki.

Ugyancsak hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bejelentette, Teherán megfogalmazta álláspontját és követeléseit a legutóbbi – közvetítők révén – kapott tűzszüneti ajánlatra, a részleteket pedig „a megfelelő időben” közzé fogja tenni.

Hangsúlyozta továbbá: „a tárgyalások összeegyeztethetetlenek az ultimátumokkal és a háborús bűncselekményekkel való fenyegetőzésekkel”.

Ezzel egy időben Mohammed Eszlami, az iszlám köztársaság atomenergetikai ügynökségének vezetője a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójához, Rafael Grossihoz címzett, az IRNA által közzétett levelében azt vetette a szervezet szemére, hogy „a tehetetlensége felbátorítja az agresszorokat” az olyan atomlétesítmények elleni támadásokkal kapcsolatban, mint például az ország déli részén lévő Busehr, amelyet már négyszer csapás ért a konfliktus kitörése óta.

A busehri Irán egyetlen működő atomerőműve, Eszlami pedig arra figyelmeztetett, hogy a létesítmény elleni műveletek radioaktív anyagok kiszabadulásával fenyegetnek és „helyrehozhatatlan következményekkel járhatnak” az iráni népre, a térségbeli országokra és a környezetre nézve.

Kezdőlap    Külföld    Amerikai támaszpont ellen intézett támadást Irán Kuvaitban

dróntámadás

irán

közel-kelet

háború

kuvait

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata

Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata
Miért lett rákos III. Károly király és Katalin hercegnő? – teszik fel a kérdést egy makacsul terjedő elmélet hívei és meg is adják a választ: az mRNS-alapú Covid-vakcina miatt. Kutatók szerint, ha egyszer gyökeret ver a dezinformáció a köztudatban, nagyon nehéz megváltoztatni a vélekedést. Pedig az mRNS technológia a rák egyes fajtáinak kezelésében is segíthet.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tízezrek életét forgatja fel a magyar vasúton életbe lépő változás: mutatjuk, kiknek kell teljesen újratervezniük az utazást

Tízezrek életét forgatja fel a magyar vasúton életbe lépő változás: mutatjuk, kiknek kell teljesen újratervezniük az utazást

A Déli körvasút fejlesztése miatt április 7-től várhatóan 2027 végéig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A korlátozás jelentősen átírja a győri és a pécsi fővonal, valamint a székesfehérvári és dunaújvárosi járatok menetrendjét, így több vonat fővárosi indulási és érkezési állomása is megváltozik - írta meg a MÁV.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait

Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait

Hévíz híres gyógyító vizű tavának mélyén rejtőző barlangok eddig csupán a szakmai térképeken léteztek - most azonban geodéziai pontossággal mérik fel őket a szakemberek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 16:20
XIV. Leó pápa: az igazság elmondását gyakran „fake news" homályosítja el
2026. április 6. 15:45
Megfulladt két tizenéves, miközben egy társukon próbáltak segíteni
×
×