ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382
usd:
330.59
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott képen szárazföldi rakétavetõkkel tengeri célpontokra lõ egy katonai egység a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlaton 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sepahnews, MTI/MTVA

„Új rend” – fenyegető üzenet Iránból

Infostart / MTI

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

Ugyanekkor Mehdi Tabatabei, az iráni elnöki hivatal kommunikációs irodavezetője leszögezte azt is, hogy a szorost Irán csak akkor nyitja meg, ha a tranzitdíj bevételeiből az országot kártalaníthatják a háborúban elszenvedett veszteségekért.

A Gárdához köthető Fársz iráni hírügynökség vasárnap arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 15 hajó haladt át a szoroson, hozzátéve, hogy a forgalom mértéke a területen a háború óta 90 százalékkal csökkent.

Mindeközben hétfőre virradóra újabb támadásokat jelentettek Iránból: a Nour News hírügynökség úgy tudja, legkevesebb 13 halálos áldozata van a Teheránhoz közeli Eszlamsahr városának egyik lakóépületét érő légicsapásnak. A Fársz hírügynökség szerint az észak-iráni Komban történt műveletnek pedig legkevesebb öt halálos áldozata van.

A Mehr hírügynökség azt közölte, légicsapás érte a főváros, Teherán keleti részét is, hozzátéve, hogy a műveletben heten meghaltak és négy sebesültről is tudni.

Kezdőlap    Külföld    „Új rend” – fenyegető üzenet Iránból

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

háború

perzsa-öböl

forradalmi gárda

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét

Hol lesz a „következő Dubaj"? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét
Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat"-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj" helyére.
Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×