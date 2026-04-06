2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Orosz zászló lengedezik Kreml épületén.
Nyitókép: Getty Images/Sergey Kucherov

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Infostart / MTI

Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak Moszkvában.

„Egyelőre nincsenek kéteséget kizáró bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ki állhat az európai területen elkövetett támadási kísérletek mögött, amelyek ezt a rendkívül fontos energiaellátó artériát érintik, amely jelenleg nagyon feszült üzemmódban működik” – mondta a Kreml szóvivője.

„Korábban, mint tudjuk, a kijevi rezsim közvetlenül részt vett ilyen szabotázscselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy ezúttal is felfedezik majd a kijevi rezsim beavatkozásának valamilyen nyomait” – tette hozzá.

Emlékeztetett rá, hogy a Kék Áramlat és a Török Áramlat infrastruktúrájának egyes szakaszai ellen már többször történtek támadások, és az utóbbi gázvezeték körüli helyzetet potenciálisan nagyon veszélyesnek nevezte. Közölte, hogy Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket a vezetékekinfrastruktúrájának biztonsága érdekében.

„Reméljük, hogy Magyarország és Szerbia is intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy megpróbálja minimalizálni az ezeket a gázvezetékeket fenyegető veszélyt” – hangoztatta.

Kifejezte Moszkva reményét, hogy a közelmúltban Ankarában folytatott tárgyalások során rámutattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy elfogadhatatlanok az agresszív cselekmények Török Áramlat és a Kék Áramlat ellen.

Az ukrajnai rendezés ügyére kitérve azt mondta, a Kremlnek nincs tudomása róla, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, Donald Trump amerikai elnök veje húsvét után Kijevbe készülne utazni. Megismételte, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások jelenleg szünetelnek, és hogy háromoldalú formátumban nehéz összeülni, mivel az Egyesült Államoknak sok más dolga van. Hozzátette, hogy Oroszország és Ukrajna továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, és a saját csatornáin keresztül információcserét folytat.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy a Kreml látta Trump elnök Iránhoz címzett új fenyegetéseit, de nem kívánja kommentálni őket. Peszkov szerint az Irán elleni agresszió oda vezetett, hogy a feszültség a Közel-Keleten tovább erősödik,

gyakorlatilag most az egész régió „lángokban áll”.

Felidézte, hogy Moszkva már a harcok megkezdése előtt arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása súlyos negatív következményekkel fog járni a globális gazdaságra nézve.

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat magyarországi szakaszát

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet

A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

