Tense relations between Israel and Iran
Likvitálták az iráni haderő egyik kulcsfiguráját

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac, a tel-avivi katonai főhadiszállás földalatti irányítótermében tartott helyzetértékelésen jelentette ki, hogy Madzsid Khadamit, a Forradalmi Gárda hírszerzési vezetőjét likvidálták egy izraeli légicsapásban. Korábban az iráni állami média is közölte Madzsid Khadami halálhírét, anélkül hogy megjelölte volna a halál okát. A hadsereg szerint Khadamit néhány hónapja nevezték ki posztjára, miután elődje az Irán elleni júniusi háborúban életét vesztette.

„Továbbra is zúzni fogjuk az iráni nemzeti infrastruktúrát, és elérjük a terrorrezsim felőrlését és összeomlását” – mondta a védelmi miniszter, és azt is közölte, hogy az IDF acélipari infrastruktúrát és petrolkémiai ipari létesítményeket támadott Iránban az Izrael elleni rakétákra válaszul.

Kac szerint Khadami „a háborús bűnök egyik felelőse és a szervezet három legmagasabb rangú vezetőjének egyike volt”. „A Forradalmi Gárda civilekre lő, mi pedig felszámoljuk a terroristák vezetőit. Irán vezetői üldöztetés érzése közepette élnek. Egyesével fogjuk levadászni őket. Figyelmeztettem, hogy ha továbbra is izraeli civilekre lőnek, akkor csapást mérünk és megsemmisítjük az iráni nemzeti infrastruktúrát. Továbbra is zúzni fogjuk az iráni nemzeti infrastruktúrát, és elérjük a terrorrezsim felőrlését és összeomlását, valamint képességeinek felszámolását” – tette hozzá.

Az IDF is megerősítette a likvidálást, és azt mondta, hogy Khadami „a Forradalmi Gárda egyik legfontosabb parancsnoka volt, aki évek során jelentős katonai és biztonsági tapasztalatot halmozott fel. Feladata keretében hírszerzést gyűjtött a rezsim felső vezetése számára. Kulcsszereplő volt a hadjáratban, és az általa gyűjtött hírszerzést terrorcselekmények előmozdítására és végrehajtására használták fel.”

Iránban arról számoltak be, hogy éjszaka megsérült a teheráni Sarif University of Technology adatközpontja és mesterséges intelligencia infrastruktúrája Izrael és az Egyesült Államok támadásai nyomán. Tavaly novemberben az iráni tudományos miniszterhelyettes bejelentette, hogy az ország mesterséges intelligenciával foglalkozó összes tevékenysége a megtámadott létesítményhez kapcsolódik.

Az izraeli védelmi minisztérium közölte, hogy a miniszteri bizottság jóváhagyta a ballisztikus rakéták megsemmisítésére fejlesztett Nyíl elfogórakéták gyártása felgyorsításának tervét. „A Nyíl rendszer, amelyet az amerikai Rakétavédelmi Hivatallal (Missile Defense Agency) együttműködésben fejlesztenek és gyártanak, a légkörön kívül és annak peremén fog el ballisztikus fenyegetéseket, és megvédi Izraelt a nagy hatótávolságú stratégiai fenyegetésektől” – áll a védelmi minisztérium közleményében.

hírszerzés

izrael

irán

közel-kelet

háború

forradalmi gárda

Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét
Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat”-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj” helyére.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat magyarországi szakaszát

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Leleplezte az ukrán hírszerzés a pusztító orosz fegyvert: meglepő titkokat tártak fel

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) nyilvánosságra hozta az orosz Krasznopol-M2 irányított lövedék részletes műszaki adatait. A megszerzett információk között szerepel a lőszer belső felépítése és a gyártásában részt vevő vállalatok listája is - számolt be a RBK.

Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat

A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

2026. április 6. 13:22
Horror a felvonuláson: ittas sofőr hajtott a tömegbe
2026. április 6. 12:30
Súlyos csapást mértek Odessza kikötővárosára
